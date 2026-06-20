'이숙캠' 걱정부부 남편, 투견부부 아내와 불륜설 해명 "전처도 불륜녀라 불러, 교제 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] '이숙캠' 걱정부부 남편과 투견부부 아내가 불륜설을 부인했다.

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19일 유튜브 채널 '장변호'에서는 '이숙캠 레전드 드디어 만났습니다. 이숙캠 비하인드 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.

걱정부부 남편, 맞소송 부부 아내, 투견부부 아내 모두 이전에 '장변호' 채널에 출연해 이혼 근황을 밝힌 바 있다. 제작진은 "배우자 분도 출연을 알고 있냐"고 물었고 걱정부부 남편 조승환 씨는 "저는 안다. 그때 올라간 시점이 그분(전처)이 라방하고 있을 때 올라가서 라방 중단하고 갑자기 보시더라"라고 밝혔다.

장 변호사는 "그거 때문에 싸우셨냐"고 걱정했고 조승환 씨는 "싸우진 않고 허위사실이라고만 했다"고 밝혔다.

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그런가하면 제작진은 "진짜 유튜브에 많긴 하더라. 두 분이 불륜한다는 설이 돌았다. 그때도 제가 물어봤는데 아니라 하셨다"며 온라인에 떠도는 조승환 씨와 투견부부 아내 길연주 씨의 불륜설을 언급했다.

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이에 길연주 씨는 조승환 씨에게 "소송 시작하시고 6개월 후에 저 만나신 거죠?"라고 물었고 맞소송 부부 아내 김별 씨는 "만나신 거냐"고 조심스럽게 물었다. 그러자 길연주 씨는 "처음 친구로 만난 게 6개월 전"이라고 부인하며 "제 이상형 아니"라고 선을 그었다. 그러면서 길연주 씨는 "

전혀 사귀는 사이 아닌데 자주 만나는 건 상관없지 않냐"고 장 변호사에게 물었고 장 변호사는 "교제해도 상관없다. 혼인파탄 이후에는 부정행위가 성립이 안 된다"고 밝혔다.

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이 틈을 타 제작진은 "교제 중이시냐"고 기습 질문을 던졌고 길연주 씨는 "아니다. 전처 분이 자꾸 저를 불륜녀라 부르긴 하는데 이제 아셨죠? 이거 진짜 짚고 넘어가고 싶었다. 억울하다"라고 부인했다.

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wjlee@sportschosun.com