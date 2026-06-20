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'이숙캠' 걱정부부 남편, 투견부부 아내와 불륜설 해명 "전처도 불륜녀라 불러, 교제 아냐"

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'이숙캠' 걱정부부 남편, 투견부부 아내와 불륜설 해명 "전처도 불륜녀라 불러, 교제 아냐"

[스포츠조선 이우주 기자] '이숙캠' 걱정부부 남편과 투견부부 아내가 불륜설을 부인했다.

19일 유튜브 채널 '장변호'에서는 '이숙캠 레전드 드디어 만났습니다. 이숙캠 비하인드 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.

걱정부부 남편, 맞소송 부부 아내, 투견부부 아내 모두 이전에 '장변호' 채널에 출연해 이혼 근황을 밝힌 바 있다. 제작진은 "배우자 분도 출연을 알고 있냐"고 물었고 걱정부부 남편 조승환 씨는 "저는 안다. 그때 올라간 시점이 그분(전처)이 라방하고 있을 때 올라가서 라방 중단하고 갑자기 보시더라"라고 밝혔다.

장 변호사는 "그거 때문에 싸우셨냐"고 걱정했고 조승환 씨는 "싸우진 않고 허위사실이라고만 했다"고 밝혔다.

그런가하면 제작진은 "진짜 유튜브에 많긴 하더라. 두 분이 불륜한다는 설이 돌았다. 그때도 제가 물어봤는데 아니라 하셨다"며 온라인에 떠도는 조승환 씨와 투견부부 아내 길연주 씨의 불륜설을 언급했다.

'이숙캠' 걱정부부 남편, 투견부부 아내와 불륜설 해명 "전처도 불륜녀라 불러, 교제 아냐"

이에 길연주 씨는 조승환 씨에게 "소송 시작하시고 6개월 후에 저 만나신 거죠?"라고 물었고 맞소송 부부 아내 김별 씨는 "만나신 거냐"고 조심스럽게 물었다. 그러자 길연주 씨는 "처음 친구로 만난 게 6개월 전"이라고 부인하며 "제 이상형 아니"라고 선을 그었다. 그러면서 길연주 씨는 "

전혀 사귀는 사이 아닌데 자주 만나는 건 상관없지 않냐"고 장 변호사에게 물었고 장 변호사는 "교제해도 상관없다. 혼인파탄 이후에는 부정행위가 성립이 안 된다"고 밝혔다.

이 틈을 타 제작진은 "교제 중이시냐"고 기습 질문을 던졌고 길연주 씨는 "아니다. 전처 분이 자꾸 저를 불륜녀라 부르긴 하는데 이제 아셨죠? 이거 진짜 짚고 넘어가고 싶었다. 억울하다"라고 부인했다.

wjlee@sportschosun.com

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