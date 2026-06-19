방송서 받은 술잔이 무려 1500만원..김희철, 금테크 대박 터졌다(미우새)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김희철이 '금테크'에 도전한 가운데, 할아버지에게 물려받은 금목걸이의 감정가에 놀라움을 감추지 못한다.

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19일 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼' 측은 "금은방에 뜬 김준호X김종민X김희철?? 모두가 경악한 할아버지의 금목걸이 가격?!"이라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 영상 속에서는 김희철, 김준호, 김종민이 집 안에 잠들어 있던 금 제품들을 들고 감정에 나서는 모습이 공개됐다.

이날 세 사람은 최근 치솟은 금값에 관심을 보이며 본격적인 '금테크'에 도전한다. 특히 김희철은 금 시세를 확인하기 위해 SBS 연예대상 트로피까지 챙겨와 웃음을 자아낸다. 이에 질세라 김종민과 김준호 역시 각각 MBC, KBS 트로피를 들고 등장했고, 김희철은 "이제 우리 방송국에서 안 쓰겠다"고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.

본격적인 감정이 시작되자 예상 밖 결과가 이어졌다. 전문가가 SBS 연예대상 트로피를 살펴본 뒤 "가품이다"라고 말하자 모두가 충격에 빠진 것. 반면 다른 방송에서 받은 금 술잔은 무려 1500만 원의 감정가를 기록해 놀라움을 안겼다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 김희철이 할아버지에게 물려받은 금목걸이였다. 전문가의 감정 결과가 공개되자 현장에 있던 모두가 깜짝 놀랐고, 김희철은 하늘을 향해 연신 "할아버지!"를 외쳤다는 후문이다.

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과연 김희철이 물려받은 금목걸이의 감정가는 얼마였을지, 세 사람의 좌충우돌 금테크 도전기는 오는 21일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.