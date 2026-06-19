"충격!" 홍명보호, 우려가 현실이 됐다…이강인, 얼굴 가격에도 NO 카드 "알 수 없는 판정"→"좀처럼 휘슬 NO" 비난 폭발

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 상대 파울에 얼굴을 감싸쥐며 넘어지고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]우려가 현실이 됐다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다. 한국은 25일 남아공과 최종전을 치른다.

경기 전 우려의 시선이 있었다. 주심에 멕시코와 같은 스페인어권인 남미 심판들이 배정된 것이다. 심판진은 전원 남미 출신으로 구성됐다. 우루과이 출신 구스타보 테헤라가 주심을 맡고, 같은 우루과이 출신 카를로스 바레이로와 니콜라스 타란이 부심으로 나섰다. 대기심과 예비 부심은 각각 콜롬비아 출신 안드레스 로하스, 알렉산더 구스만이었다.

남미 심판진 선정에 우려의 목소리가 나왔다. 멕시코는 북중미지만, 남미 국가와 같은 스페인어를 모국어로 쓰기 때문이었다. 더욱이 보험설계사로 알려진 테헤라 주심은 깐깐한 판정으로 유명했다. 테헤라 주심은 통산 344경기를 맡아 총 1733장의 옐로카드와 44장의 레드카드를 꺼냈다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 백승호가 옐로우 카드를 받고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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뚜껑을 열었다. 이강인(파리생제르맹)이 킥오프 4분 만에 경고를 받았다. 이강인은 전반 4분 루이스 로모(과달라하라)와 볼 경합 과정에서 타이밍이 늦었다. 상대에 거친 태클을 범한 탓으로 옐로카드를 받았다. 반면, 이강인은 상대의 강한 파울에 얼굴을 맞고 쓰러졌지만 카드는 나오지 않았다. 전반 22분에는 멕시코 수비수를 맞고 나간 공에도 멕시코의 공을 선언했다. 이날 경기를 중계한 이영표 해설위원도 "알 수 없는 판정"이라며 분노했다.

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후반에도 상황은 달라지지 않았다. 이강인 오현규(베식타시) 양현준(셀틱) 등이 경합 과정에서 쓰러졌지만 별도 조치는 없었다. 박지성 JTBC 해설위원도 "주심이 좀처럼 휘슬을 불지 않는다"고 쓴소리를 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com