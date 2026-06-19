'15억 사기피해' 양치승, 강남역에 음식점 오픈했다..첫날부터 문전성시 "감사합니다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 헬스 트레이너 출신 방송인 양치승이 강남역에 샐러드빵 가게를 새롭게 오픈하며 또 한 번 도전에 나섰다.

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양치승은 19일 자신의 SNS 계정에 "오픈했습니다. 감사합니다"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 양치승은 위생 모자와 마스크를 착용한 채 직접 매장에서 메뉴를 설명하며 분주한 모습을 보였다. 그는 "오늘 오픈해서 음식 배치 중이다"라며 "몇 개는 많이 나가서 지금 계속 만들고 있다"고 현장 상황을 전했다.

이어 "오픈했는데 많이 찾아와주셨다. 열심히 하겠다. 감사하다"며 손님들에게 직접 감사 인사를 전했다. 첫날부터 이어진 뜨거운 관심에 분주하면서도 밝은 표정을 감추지 못한 모습이었다.

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앞서 양치승은 전날인 18일 "많은 분들이 OOO클럽이 뭐냐고 물어보셨는데 드디어 공개한다. 바로 양치승의 사라다클럽"이라며 강남역 지하상가에 샐러드빵 가게를 오픈한다고 직접 밝혔다.

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그는 "정말 많이 먹어보고, 수정에 수정을 거치면서 단백질 폭탄 탄단지 구성으로 맛 하나만큼은 자신 있게 준비했다"며 "6월 19일 강남역에서 뵙겠다"고 기대감을 드러낸 바 있다.

양치승은 평소 여러 방송을 통해 요식업에 대한 꿈을 밝혀왔으며, 지난 2021년에는 떡볶이 가게를 운영한 경험도 있다.

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한편 양치승은 과거 15억 원대 사기 피해를 입고 운영하던 헬스장을 폐업한 사실이 알려지며 안타까움을 자아낸 바 있다. 이후 고급 아파트에서 커뮤니티 관련 회사 상무로 취업한 근황이 전해지며 화제를 모으기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com