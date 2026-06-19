박명수, 오세훈 서울시장 소환..."광화문서 집회 말고 응원전 하자"

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[스포츠조선 김준석 기자] 박명수가 서울 도심에서 월드컵 거리응원 축제를 열어달라며 오세훈 서울시장에게 공개 요청을 했다.

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19일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서 박명수는 대한민국 축구대표팀의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 멕시코전을 언급하며 응원 문화에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

이날 박명수는 "오늘 이기면 시청이나 광화문에서 시장님이 한 번 파이팅 가자"고 말하며 서울광장 또는 광화문광장에서 대규모 응원전을 열어줄 것을 제안했다.

이어 "다 같이 모이자. 언제 모이냐. 맨날 집회 때문에 모였지"라며 "좋은 일로 국민이 하나 되는 모습을 보여달라"고 말했다.

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그러면서 "가수들도 윤도현 나오고, 저도 나오고 한 번 제대로 파티 분위기 가자"며 "국가가 파티이고 난리인데 가만히 있을 거냐"고 너스레를 떨었다.

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마지막으로 그는 "오 시장님은 참고해달라"고 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담으로 분위기를 띄웠다.

박명수의 발언은 월드컵 열기가 고조되는 가운데 국민들이 함께 응원할 수 있는 축제의 장을 마련하자는 취지로 풀이된다.

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한편 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전에서 멕시코와 맞대결을 펼쳤다.

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narusi@sportschosun.com