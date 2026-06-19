‘신장암 전이’ 옥희, 위독 상태..“물 한 모금 마시기도 어려워”

TV CHOSUN '건강한 집''

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 옥희(73)가 신장암 투병 중 위독한 상태인 것으로 전해졌다.

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19일 일간스포츠 보도에 따르면, 옥희는 2년 전 신장암 진단을 받은 뒤 치료를 이어왔으나 최근 건강 상태가 급격히 악화됐다. 현재는 경기도 수원의 한 의료기관에 입원해 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 옥희는 지난 1월 방송된 '기분 좋은 '날에 출연해 신장암 전이 사실을 고백하면서도 치료에 전념하고 있다고 밝힌 바 있다. 그러나 최근 병세가 급격히 악화된 것으로 알려졌다. 현재 남편인 전 권투선수 홍수환이 병실을 지키며 곁에서 간호하고 있는 것으로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

배우 한지일은 일간스포츠와의 인터뷰에서 옥희의 현재 상태를 전했다. 한지일은 "한 달 전에도 다녀왔고 어제도 병문안을 갔는데 지금 굉장히 안 좋은 상태"라며 "식사나 간식은 물론 물을 마시는 것조차 쉽지 않은 상황"이라고 말했다.

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이어 "피는 섞이지 않았지만 가족 같은 동료"라며 "늘 밝은 성격으로 아파도 힘든 내색을 하지 않던 사람"이라고 안타까운 마음을 드러냈다.

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1953년생인 옥희는 1970년대 가요계를 대표하는 여성 가수 중 한 명이다. 미국에서 활동한 1세대 한류 걸그룹 서울시스터즈 출신으로, 이후 국내에서 '나는 몰라요'를 통해 데뷔해 큰 사랑을 받았다. '눈으로 말해요', '이웃사촌' 등 다수의 히트곡을 발표하며 전성기를 누렸다.

한편 옥희는 전 복싱 세계챔피언 홍수환과의 특별한 인연으로도 잘 알려져 있다. 두 사람은 1977년 결혼했지만 1년 만에 이혼했고, 이후 오랜 시간 떨어져 지내다 1995년 재결합해 다시 부부의 연을 맺었다.

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tokkig@sportschosun.com