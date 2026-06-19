사실상 자책골! '벽' 같았던 김승규의 안타까운 실수...한국, 멕시코에 0-1로 끌려가

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 김승규와 이기혁이 공을 잡으려다 부딪히며 로모에게 선제골을 내주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈퍼세이브 하는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]어이없이 선제골을 내줬다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 한국은 1차전에서 체코에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)가 연속골을 넣으며 귀중한 승점 3을 더했다. 2010년 남아공 대회에 이어 16년 만에 1차전 승리였다.

한국은 이날 승리할 경우, 조 1위를 확정짓는다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있다.

하지만 좋지 않은 징크스가 있다. 역대 2차전에서 단 한번도 승리가 없다. 11번의 경기를 치러 4무7패다. 승률 0%다. 게다가 월드컵에서 멕시코를 만나 두 번 다 패했다. 1998년 프랑스 대회에서 1대3, 2018년 러시아 대회에서 1대2로 졌다. 이날 경기는 이 두 개의 징크스를 깰 수 있는 기회다.

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한국은 3-4-2-1 포메이션을 내세웠다. 지난 체코전과 비교해 한 자리를 바꿨다. 이태석(아우스트리아 빈)이 빠지고 김문환(대전)이 들어갔다. 최전방에는 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 섰다. 2선에는 이재성(마인츠)-이강인(파리생제르맹)이 자리했다. 좌우에는 설영우(즈베즈다)-김문환이, 중원에는 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄)가 포진했다. 스리백은 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

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멕시코는 4-1-2-3으로 맞섰다. 로베르토 알바라도(과달라하라)-라울 히메네스(풀럼)-훌리안 퀴뇨네스(알 카티시야)가 스리톱을 이뤘다. 루이스 로모-브라이안 구티에레스(이상 과달라하라)가 2선에 포진했고, 에릭 리라(크루스 아술)가 수비형 미드필더로 나섰다. 헤수스 가야르도(톨루카)-요한 바스케스(제노아)-에드손 알바레스(페네르바체)-호르헤 산체스(PAOK)가 포백을 구성했다. 라울 랑헬(과달라하라)이 골문을 지켰다.

전반은 0-0으로 마무리됐다. 후반 시작 후에도 좋은 플레이를 펼치던 한국은 후반 5분 실수 한방에 무너졌다. 왼쪽에서 멕시코가 오른발 크로스를 시도했다. 이한범이 히메네스와 경합했고, 높이 솟구쳐 올랐다. 김승규가 잡으려고 나왔지만, 이기혁과 충돌하며 흘렀고, 이를 로모가 밀어넣었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com