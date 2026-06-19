[월드컵 리뷰]'무려 6골, 무자비하게 몰아쳤다' 데이비드 대회 2호 해트트릭 폭발! 개최국 캐나다 첫승, 2명 퇴장당한 카타르에 6-0 역대급 대승..'1승1무, 32강 보인다'

해트트릭을 기록한 데이비드 로이터

득점 후 좋아하는 캐나다 선수들 AP

좋아하는 캐나다 선수들 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]공동 개최국 캐나다가 6골을 몰아치며 대승을 거뒀다. 월드컵 본선 사상 첫 승이다. 조나단 데이비드(캐나다)가 대회 두번째 해트트릭을 기록했다.

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캐나다가 19일(한국시각) 캐나다 BC 플레이스 밴쿠버에서 벌어진 카타르와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 2차전서 6대0 대승을 거뒀다. 카타르는 두명이 퇴장당하면서 수적 열세에서 고전했다. 캐나다는 1차전에선 보스니아헤르체고비나와 1대1로 비겼다. 캐나다는 1승1무로 조 1위로 올라서며 조별리그 통과에 유리한 상황이 됐다. 캐나다의 3차전 상대는 스위스(1승1무)다. 카타르는 스위스와의 1차전에서 1대1 무승부를 기록했다. 스위스는 이날 벌어진 보스니아헤르체코비나전서 4대1 승리했다. 1무1패가 된 카타르는 32강 여부가 마지막 3차전(보스니아 상대)에 달렸다. 보스니아도 1무1패다.

제시 마시 감독의 캐나다는 4-4-2 전형으로 나섰다. 최전방 투톱에 라린-조나단 데이비드, 허리에 아메드-에우스타키오-코네-부캐넌, 포백에 라르예아-코르넬리우스-드 푸젤로레스-존스톤, 골키퍼 크레푸를 배치했다.

카타르는 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 아피프-압두리삭-에드미우손, 허리에 라예-마디보-자베르, 포백에 알 아민-후히-페드로 미겔-알 오우이, 골키퍼 아부나다를 세웠다.

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캐나다는 경기 시작부터 강한 전방 압박을 가했다. 전체 라인을 끌어올려 쉼없이 몰아붙였다. 매우 적극적인 공세를 펼쳤다. 당황한 카타르는1~3선이 뒤로 밀리면서 고전했다. 수비라인에 많은 선수를 배치했지만 위험한 장면이 자주 나왔다.

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몰아친 캐나다는 전반 17분 선제골을 터트렸다. 라린이 골문 앞에서 라바운드 된 공을 재빨리 차 넣었다. 라인의 위치 선정이 매우 좋았다. 라린은 보스니아헤르체코비나와의 1차전에 이어 두 경기 연속골을 터트렸다.

캐나다는 전반 29분, 데이비드가 두번째 골을 보탰다. 세컨드 볼에 대한 집중력이 매우 뛰어났다. 데이비드의 발리슛이 골대 안으로 빨려들어가며 2-0으로 도망갔다.

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0-2로 끌려간 카타르는 전반 32분 수비수 알 아민이 레드카드를 받고 퇴장 당해 수적 열세에 놓였다. 주심은 앞서 페널티킥을 찍었다가 VAR(비디오판독) 후 퇴장과 직접 프리킥으로 판정을 뒤집었다.

득점 후 세리머니를 펼치는 데이비드(오른쪽) 로이터

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캐나다는 계속 몰아쳤고, 카타르는 수비하기에 급급했다. 데이비드는 전반 추가시간에 한골을 더 추가했다. 캐나다가 3-0으로 앞선채 전반전이 끝났다.

캐나다는 후반 6분 심각한 부상자가 나왔다. 파울을 가한 카타르 마디보까지 미안한 듯 심각한 표정을 지었다. 현지 해설진은 다리가 부러진 것 같다고 전했다. 캐나다 코네가 그라운드에 쓰러졌고, 의료진과 진행 요원이 투입돼 선수를 둘러싸고 막았다. 부상이 너무 심각해 리플레이 장면도 보여주지 않았다. 마디보는 VAR 이후 레드카드를 받았다. 코네는 들것에 실려 교체됐다. 그는 걱정해준 관중석을 향해 손을 흔들어주었다. 코네 대신 살리바가 조커로 들어갔다.

캐나다는 후반 19분 살라바의 프리킥골로 4-0으로 더 격차를 벌렸다. 살리바는 교체 투입된지 7분 만에 골맛을 봤다. 그는 부상으로 그라운드를 떠난 코네의 등번호 8번 유니폼을 들어보이는 세리머니를 펼쳤다.

실려 나가는 코네 AFP

캐나다는 후반 30분 상대 자책골로 다섯번째 골을 추가했다. 카타르 알 만나이의 자체골이 나왔다. 캐나다 셰플버그의 슈팅을 알 만나이가 걷어내려던 게 골대 안으로 빨려들어갔다. 데이비드는 후반 추가시간에 개인 세번째골을 터트리며 해트트릭을 완성했다. 리오넬 메시(아르헨티나)에 이어 이번 대회 두번째 해트트릭이다.

캐나다는 6골차 대승을 거뒀지만 코네의 치명적인 부상이 마음에 걸렸다. 무기력한 카타르는 무득점 완패로 고개를 숙였다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com