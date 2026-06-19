"충격!" 홍명보호 '짜릿한 대역전극' 펼쳤는데 英 BBC 파워랭킹 29위…亞 1위 호주 11위→日 15위 랭크

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 역전승을 거둔 후 홍명보 감독과 김민재가 포옹하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 대한민국이 체코를 잡고도 파워랭킹 29위에 머물렀다.

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영국 언론 'BBC'는 18일(이하 한국시각) 2026년 북중미월드컵 조별리그 1라운드 파워랭킹을 발표했다.

1위는 프랑스가 차지했다. 프랑스는 '캡틴' 킬리안 음바페의 활약을 앞세워 세네갈을 3대1로 잡았다. BBC는 '후반전에 높은 평가에 걸맞은 압도적 퍼포먼스를 선보였다. 모든 포지션에 재능이 모여있다. 우승후보 1위라고 해도 좋다'고 평가했다.

2위는 잉글랜드였다. 해리 케인의 멀티골을 앞세워 크로아티아를 4대2로 제압했다. 이 매체는 '4골을 넣었다. 추가골을 너허도 이상하지 않았다. 케인을 중심으로 한 공격진이 활발히 움직였다. 다만, 수비에는 다소 불안이 있다'고 했다.

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3위는 '축구의 신' 리오넬 메시가 버티고 있는 아르헨티나였다. 아르헨티나는 첫 경기에서 알제리를 3대0으로 눌렀다. BBC는 '메시가 있다. 그것만으로도 팀 전체 수준이 한 단계 올라간다. 그 존재감과 스타성이 바로 아르헨티나를 상위 3위에 올려놓은 요인'이라고 전했다. 4위는 독일, 5위는 미국을 올려놓았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 홍명보 감독과 악수하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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일본 축구 전문 매체 사커다이제스트는 '일본이 15위에 올랐다. 아시아 팀 가운데서는 2위로 평가 받았다. 1위는 호주였다. 튀르키예를 2대0으로 잡고 11위에 랭크됐다'고 했다.

한국은 29위에 자리했다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 체코와의 첫 경기에서 2대1로 이겼다. 그야말로 '신들린 용병술'이었다. 한국은 이날 맹공을 퍼붓고도 상대 골문을 쉽게 뚫지 못했다. 오히려 후반 들어 라디슬라프 크레이치(올버햄튼)에게 실점하며 흔들리는 듯했다. 한국은 무너지지 않았다. 황인범(페예노르트)이 센스 있는 득점으로 경기 균형을 맞췄다. 홍 감독은 손흥민(LA FC)을 빼고 오현규(베식타시)를 넣어 경기를 뒤집었다. 한국은 체코를 2대1로 잡고 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전 승리를 거머쥐었다. 19일엔 멕시코와 2차전을 치른다. 사실상 'A조 1위 결정전'이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com