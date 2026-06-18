택배 일용직 뛰던 최철호, 음주난동 논란 전말..."이유 막론하고 미친 짓" ('특종세상')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최철호가 과거 음주 난동 논란의 전말을 직접 밝히며 다시 한번 고개를 숙였다.

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18일 방송된 MBN '특종세상'에서는 음주 폭행, 난동 등으로 논란을 일으켰던 최철호의 근황이 공개됐다.

최철호는 여자 후배 폭행 논란과 기자회견에서도 거짓 해명을 하면서 드라마에서 하차당하고 사업까지 실패한 뒤 2020년 '특종세상'에 출연, 택배 물류 센터에서 일용직 노동자로 일하는 근황을 전해 화제를 모았다.

당시 과거를 반성하며 땀 흘려 열심히 살아가는 모습은 많은 이들의 응원을 받았고 이후 복귀의 기회를 얻었다. 그러나 2022년 회사 대표 집에서 음주 난동을 부려 경찰에 체포돼 또 논란이 됐다.

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최철호는 음주 난동 사건의 전말을 공개했다. 그는 "아는 형님이 안타깝게 보시고 주방기계 한 대를 팔면 수당이 많이 주는 일을 소개해 주셨다"라면서 "대규모 계약 성사하면서 수수료 1억 원을 받기로 했지만, 계약한 업체에서 돈을 다 줄 수 없다고 말을 바꾸면서 문제가 생겼다"고 밝혔다.

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최철호는 "천만 원은 받았는데 나머지를 못 받았다"라면서 "형님이 그럴 분이 아닌데, 마침 전화를 안 받으셨다. 급한 마음에 (형님 집 앞까지)왔는데 너무 춥더라. 그래서 술을 마셨다. 마치 현장을 덮친다는 생각에 미쳐있었다"라고 털어놨다.

결국 주변 주민의 신고로 경찰이 출동했고, 사건은 훈방 조치로 마무리됐다.

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최철호는 "나중에 알고 보니 주변에서 신고한 거다. 얼마나 놀랐겠나"라면서 "이유 여하를 막론하고 범법 행위다. 미친 짓이다. 죄송하다"라고 사과했다. 이어 그는 "열심히 사는 모습에 많이 응원해 주셨는데 또 불미스러운 문제를 일으켜서 입이 열 개라고 할 말이 없다. 죄송하다는 말도"라며 고개를 숙였다.

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이후 최철호는 음주 난동 사건의 당사자였던 전 소속사 대표가 운영하는 가게를 찾았다. 최철호는 "돈을 못 주겠다고 문제가 있었다. 천만 원 받고 나머지 못 받았다"라면서 "형님한테 전화를 다급한 마음에 드렸는데 전화가 안 되더라. 사람이 몰리니까 '혹시 형님이?'라는 생각도 들더라"라고 사과했다.

이에 전 소속사 대표는 "지방 내려갔는데 다음 날 경찰서에서 연락받았다"라면서 "'전혀 피해 본 것도 없고 전혀 그런 거 없다. 한 잔 먹고 쌓인 게 있어서 왔을 거 아니냐'라고 해서 좋게 끝나서 그걸로 다 잊었다"라고 밝혔다. 절박했기에 순간적으로 형님까지 의심했다는 최철호는 "다 내 잘못"이라고 재차 사과했다.

또한 최철호는 "술이 문제다. 중독이 아니라 주사가 문제였다. 너무나 많은 사람들한테 상처를 많이 줬고, 특히 가족한테도 그렇고 죄인이다"라면서 "첫 걸음을 술 끊는 것부터 시작했다"라면서 새 출발을 위해 2년 째 금주 중임을 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com