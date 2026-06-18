이천희, '가구 CEO' 13년 만에 돌연 퇴사…'연예계 은퇴설' 직접 입 열었다

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이천희가 13년간 운영해온 가구 브랜드에서 물러나 본업인 연기에 집중한다고 밝혔다. 사업에 전념하며 '연예계 은퇴설'까지 돌았던 그는 브랜드를 떠나게 된 이유와 솔직한 속내를 공개했다.

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18일 유튜브 채널 '천개미이천희'에는 '13년 만의 퇴사 기념 - 배우 이천희가 무렝게티에서 털어놓는 솔직한 퇴사 심경 썰'이 공개됐다.

영상에서 이천희는 백패킹을 떠나 자연 속에서 자신의 근황과 새로운 시작에 대한 이야기를 전했다. 그는 공연과 방송 활동이 늘어난 이유에 대해 "다 이유가 있다"며 지난해 12월 하이브로를 내려놓고 퇴사했다고 밝혔다.

이천희는 "13년 동안 하이브로를 하면서 사실 여유도 없었고 당장 중요하게 처리해야 할 일들이 많았다"며 "본업으로 들어오는 작품이나 활동 제안도 고사했던 부분이 있었다"고 말했다. 이어 "내 본업에 충실하자는 생각에 퇴사를 했다"고 설명했다.

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특히 그는 브랜드를 운영하며 느꼈던 부담감도 털어놨다. 이천희는 "계속 마음이 그랬다. 뭔가 해야 될 것 같고 도움이 돼야 할 것 같았다. 행사도 준비하고 기획도 하고 그랬는데 그러다 보니 정작 나의 본업을 너무 못하고 있는 것 같았다"며 "결단이 필요하다고 생각했다"고 회상했다.

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동생과 함께 시작한 하이브로에 대해서는 애정과 아쉬움을 동시에 드러냈다. 그는 "저와 동생 모두 사업이나 브랜드를 해본 적이 없었는데 많은 분들이 사랑해 주신 덕분에 여기까지 올 수 있었다"며 "더 잘해야 한다는 생각에 점점 과하게 몰입했던 것 같다"고 고백했다.

이어 "예전에는 작품 활동이 없을 때 공방에 가서 만들고 캠핑 가서 직접 써보는 재미로 시작했는데 어느 순간부터 사람들에게 사랑받을 수 있을지 고민하게 됐다"며 "그런 생각들이 쌓이면서 내 일을 더 해보고 싶다는 마음이 커졌다"고 말했다.

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현재 하이브로는 동생이 전적으로 운영하고 있다. 이천희는 "동생에게 미안하지만 각자의 자리에서 열심히 하는 게 서로에게 도움이 되는 것 같다"며 "이제는 뒤에서 지켜보는 입장이 되니 더 많은 것들이 보이고 조언도 할 수 있게 됐다"고 전했다.

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무엇보다 그는 퇴사 후 달라진 삶에 만족감을 드러냈다. "13년 동안 두 가지 일을 병행하다가 오로지 본업에만 전념하니 너무 좋다"며 "지금은 정말 행복하다"고 웃었다.

또 최근 출연 중인 연극 '비기닝'을 언급하며 "공연을 하면 할수록 행복하다. 내가 이걸 하고 싶어서 연극과에 갔었다는 생각이 든다"며 "연극이 지금 저에게 활력을 주고 있다"고 밝혔다.

마지막으로 이천희는 "하이브로라는 브랜드를 사랑해 주신 분들께 감사하다"면서도 "이제는 배우 이천희 본연의 모습도 많이 지켜봐 주셨으면 좋겠다. 저의 모습으로 여러분께 다가가겠다"고 새로운 출발을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com