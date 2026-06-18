홍진경, 갑자기 쏟아지는 악플 고충 토로 "태어난 게 죄..조심할 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 홍진경이 자신을 향한 악플에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

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18일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '30년 찐친 호자 언니에게 털어놓은 홍진경 요즘 심경 (+정선희)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 홍진경은 "요즘 악플이 많이 달린다. 그래서 챗GPT한테 홍진경이 욕먹는 이유에 대해 물어봤다"고 밝혔다.

이어 챗GPT가 분석한 결과를 하나씩 살펴봤다. 첫 번째 이유로 '강한 캐릭터와 솔직한 표현 방식'이 언급되자 홍진경은 최근 딸 라엘과 관련된 기사 사례를 떠올렸다.

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그는 "얼마 전에도 '라엘이 공부에 취미 없다. 자기가 대학 안 가고 싶으면 보낼 마음이 없다'고 했더니 대서특필이 났더라. '홍진경, 김라엘 대학 진학 포기'라고 하니까 라엘이가 전화 와서는 '엄마, 나 대학 진학 포기했어?'라고 묻더라"며 헛웃음을 지었다.

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이어 "나도 나불거렸지만 언론도 한 스푼 더 얹는다. 대학 진학 포기라는 말은 안 했다. 라엘이가 뜻이 없다면 나도 보낼 마음이 없다는 거다. 그런데 아직 어린애니까 뜻이라는 게 또 생길 수 있는 거 아니냐"며 "댓글 다는 분들도 똑같다. '그래, 김치나 팔아라'라고 하더라"고 전해 웃음을 자아냈다.

두 번째 이유로는 '독특하고 예측 불가능한 캐릭터'가 꼽혔다. 시청자들이 과하다고 느낄 수 있다는 지적에 홍진경은 "조금 더 조심해 보겠다"고 말했다.

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또 '방송에서 존재감이 강해 호불호가 갈릴 수 있다'는 분석에는 "내가 그렇게 존재감이 있냐. '옥탑방의 문제아들' 같은 곳에서는 완전 쭈그려 있다. 우리 엄마가 조금만 앞에 나와서 앉으라고 할 정도"라고 말했다.

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그러면서 "다들 다리가 기니까 우재랑 맨날 부딪혀서 안 부딪히려면 내가 뒤로 빠져야 해서 뒤로 간 거다. 그리고 사람이 몇 명이냐. 말도 끼어들 수가 없다"고 해명했다.

이어 '사업가 이미지가 강하게 느껴진다'는 평가에는 깊은 한숨을 지었다. 제작진은 "메이크업을 순하게 바꿔봐라"라고 조언했고, 홍진경은 "나는 립밤만 바른다. 피부 화장도 거의 안 하고, 밑에 언더만 좀 한다. 그런데 언더로도 뭐라고 하더라. '네가 이집트 사람'이냐고 하는데 정말 최대한 반영할 건데 너무 힘들다"고 털어놨다.

끝으로 홍진경은 최근 모델 이소라와 함께 도전한 파리 컬렉션과 관련해 '새로운 도전이 클수록 비판도 함께 따른다'고 분석에 "그냥 집에 누워있으면 되냐. 그러면 또 너무 도전 없이 무기력하게 산다고 욕먹지 않겠냐"고 말했다.

이어 "내가 좀 무기력하게 보였더니 '네가 그따위로 하는데 이소라가 힘이 나겠냐', '이소라가 팬티 세탁기에 넣겠다는데 네가 왜 난리냐'고 하더라"고 전해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "가장 큰 이유는 태어난 게 죄다. 가끔씩 그냥 태어난 게 죄인 거 같다"며 씁쓸한 심경을 드러냈다.