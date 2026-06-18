"정지 먹어?" MC몽·길, 뜻밖의 합방…'논란의 아이콘' 재회에 싸늘한 시선

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[스포츠조선 이지현 기자] MC몽과 길이 틱톡 라이브 방송에서 만난 모습이 공개되며 온라인상에서 다양한 반응이 쏟아지고 있다. 과거 예능계를 대표했던 두 사람이 각종 논란 이후 방송 활동을 중단한 상황에서 나란히 등장했기 때문이다.

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최근 MC몽의 팬 SNS 계정에는 MC몽과 길이 함께 진행한 틱톡 라이브 방송 편집 영상이 게재됐다. 영상 속 MC몽은 길에게 "형, 이거 모자 벗으면 정지 먹어?"라고 농담을 건넸고, 길은 "누가 그래. 정지를 왜 먹어"라며 웃어 넘겼다. MC몽 역시 "아 그래?"라고 응수하며 가벼운 대화를 이어갔다.

짧은 장면이었지만 두 사람의 만남은 적지 않은 관심을 모았다. MC몽은 KBS2 예능 '1박 2일'의 핵심 멤버로 큰 사랑을 받았고, 길 역시 MBC '무한도전'을 통해 전성기를 누렸던 인물들이다. 그러나 이후 각종 논란으로 방송계를 떠나며 대중 앞에서 모습을 드러내는 일이 크게 줄어든 상태다.

MC몽은 과거 병역 관련 논란으로 활동에 타격을 입은 뒤 음악 프로듀서로 활동해왔다. 이후 차가원 회장과 함께 원헌드레드 레이블을 설립했으나 최근 회사 업무에서 배제된 것으로 알려졌다. 또한 최근에는 차가원 회장을 둘러싼 의혹과 관련해 여러 구설에 휘말리며 주목받고 있다.

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특히 지난 2일 방송된 MBC 'PD수첩'에서는 차 회장의 횡령 자금이 MC몽의 해외 원정 도박 자금으로 사용됐다는 의혹이 제기됐다. 이에 MC몽은 자신의 SNS를 통해 "회사 자금으로 불법 도박을 했다는 주장은 사실이 아니다"라며 강하게 반박한 바 있다.

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길 역시 음주운전 논란으로 방송 활동을 사실상 중단했다. 2004년 첫 음주운전 적발 이후 2014년 또다시 음주운전으로 면허가 취소되며 '무한도전'에서 하차했다. 이후 복귀를 시도했지만 2017년 세 번째 음주운전 사실이 알려지며 비판을 받았고, 현재까지 지상파 및 주요 방송 활동은 중단된 상태다.

한편 두 사람의 만남에 반가워하는 팬들도 있는 반면, 많은 네티즌들은 "논란의 중심에 섰던 두 사람이 함께 등장한 것이 불편하다"라며 싸늘한 시선을 보내고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com