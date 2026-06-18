1할대를 벗어나지 못하는 김재환...이숭용 감독 결단 "전의산이 4번이다" [인천 현장]

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. 6회말 무사 1루 SSG 전의산이 투런포를 날린 뒤 이숭용 감독과 하이파이브를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "4번타자에 대해 고민을 많이 해봐야할 것 같아서..."

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SSG 랜더스 이숭용 감독이 연패 탈출을 위해 파격수를 꺼내들었다.

SSG는 18일 인천SSG랜더스필드에서 롯데 자이언츠와 주중 3연전 마지막 경기를 치른다. 13연패 탈출로 한숨 돌리나 했던 SSG는 최근 다시 4연패 늪에 빠졌다. 롯데에 3연전을 모두 내줄 위기.

특히 17일 경기가 너무 아쉬웠다. 1-2로 밀리던 9회말 1사 1, 3루 찬스에서 믿었던 최정과 김재환이 삼진과 2루 땅볼로 물러나 그대로 패해야 했다.

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특히 4번타자 김재환의 부진이 너무 뼈아프다. 시즌 타율 1할8푼6리, 최근 10경기 타율 1할7푼6리. 홈런 없이 타점 4개 뿐.

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그래서인지 이 감독이 결단을 내렸다. 최근 감이 좋은 전의산을 4번에 배치한 것이다. 전의산은 군 전역 후 합류해 13경기 타율 3할4푼1리로 좋은 감을 유지하고 있다. 17일 롯데전에서도 3안타를 치며 분전했다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회초 2사 1루 SSG 김재환이 파울 홈런 후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

이 감독은 "전의산의 밸런스가 제일 좋다. 4번타자에 대해 고민을 해봐야 할 필요가 있었다. 고명준도 밸런스가 돌아오면 전의산과 두 친구가 중심에 들어가야 하지 않을까 생각한다"고 말했다. 올시즌 유망주 딱지를 떼고 중심타자로 성장하고 있던 고명준은 치명적 사구 골절상으로 인해 고생하다 최근 돌아왔다. 이 감독은 고명준에 대해 "타격이 조금 더 올라와야 한다. 상체 위주로 스윙을 하니 직구 타이밍은 늦고, 변화구 타이밍은 빠르다"고 지적했다.

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이 감독은 전의산 4번에 대해 "본인이 4번 자리에 대한 부담을 갖는지, 아니면 다른 모습을 보여줄지 봐야 한다. 밸런스가 제일 좋다. 여러가지로 생각을 하다 전의산 4번으로 결정했다"고 설명했다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com