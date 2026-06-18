"손흥민 벤치 출격, 오현규 선발" 멕시코 매체 파격 예상...이영표 SON 무한 신뢰 "득점할 가능성 높은 선수"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]멕시코 매체들은 손흥민이 멕시코전에서 선발로 출전하지 않을 것이라고 예상하고 있다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 1차전에서 양 팀은 모두 승리를 거뒀지만 멕시코가 골득실에 앞서 1위, 한국이 2위다.

오현규가 멕시코전에서 선발 출격하고, 손흥민이 벤치에서 시작할 수 있다는 예상을 내놓은 멕시코 매체가 등장했다. 미국 폭스 스포츠 멕시코판은 18일 '지난 경기에서 38도의 고열과 위장 장애를 겪으면서도 두 번째 골을 넣었던 오현규가 내일 경기에 선발로 출전할 예정'이라며 '이로 인해 대스타인 손흥민 선수가 벤치에서 시작하게 된다'고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

실제로 오현규는 체코와의 1차전 당일 38도에 달하는 고열과 설사 증세로 경기 출전 자체가 불투명했다. 그러나 의무진의 탁월했던 조치 끝에 후반 24분 손흥민을 대신해 교체 투입됐고, 11분 만에 결승골을 터뜨려 한국에 2대1 역전승을 안겼다. 몸 상태가 정상이 아니었음에도 결정적인 한 골을 만들어낸 만큼, 멕시코전 선발 가능성은 충분하다. 그에 비해 손흥민은 경기력 자체는 문제가 아니었지만 골 결정력이 손흥민답지 못했다. 결정적인 찬스를 몇 차례 놓치면서 다소 아쉬운 모습을 보였다.

이 시나리오가 현실화된다면 한국은 지난해 9월 멕시코와의 평가전과 비슷한 그림을 다시 그릴 가능성이 크다. 당시에도 오현규가 선발로 나서 상대 수비를 흔들어서 동점골을 넣었고, 후반 교체로 들어온 손흥민이 체력이 떨어진 수비진을 상대로 역전골을 터뜨린 바 있다. 힘과 속도가 좋은 오현규가 멕시코 수비를 계속 지치게 만든 후, 체력을 비축한 손흥민이 중요한 타이밍에 들어가 승부를 결정짓는 방식을 홍명보호가 충분히 고려할 수 있을 것이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

한편 이영표 KBS 해설위원은 경기를 앞두고 한국 취재진과 만난 자리에서 손흥민을 멕시코전 키플레이어로 꼽았다. 그는 "1차전 체코전에서 한국의 슈팅 기회 중 40%가 손흥민에게서 나왔다. 경기 이후 자료 살피면 손흥민의 순간 속도가 35km/h가 나왔다. 어제까지 확인했을 때 이번 대회 참가한 모든 선수 중 5위였다. 나머지는 20대 초중반이고, 손흥민만 30대다. 여전히 피지컬, 경험적인 면에서 대표팀에서 가장 위협적인 존재라는 생각이 든다"며 신뢰를 보냈다.

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이어 "분명히 멕시코전에서도 결정적인 기회를 2~3번 가질 수 있다"며 "여전히 대표팀 내에서 득점할 가능성이 높은 선수 중 한 명"이라고 말했다.