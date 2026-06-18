박지훈♥전소영-이상이♥한동희, 역대급 더블 열애설...'취사병' 감독 DM 조작에 발칵

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[스포츠조선 김준석 기자] 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 출연 배우 박지훈과 전소영, 이상이와 한동희가 근거 없는 열애설에 휘말린 가운데, 드라마 연출을 맡은 조남형 감독이 직접 해명에 나섰다.

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18일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "'취사병 전설이 되다' 감독님께 여쭤봤는데 박지훈·전소영, 이상이·한동희 진짜 사귀나 본데?"라는 글과 함께 조남형 감독과 대화를 나눈 것처럼 꾸며진 DM(다이렉트 메시지) 캡처본이 확산됐다.

공개된 캡처본에서 작성자는 "박지훈, 전소영 배우와 이상이, 한동희 배우가 연애 중이라는 이야기가 있는데 알고 계시냐"고 물었고, 상대방은 "구체적으로 제가 무어라 말씀드리긴 어렵지만 그런 합들이 그냥 만들어진 건 아니겠죠?"라고 답한 것으로 돼 있었다.

해당 내용은 빠르게 퍼져나가며 배우들을 둘러싼 열애설로 번졌다. 특히 박지훈과 전소영은 작품 속 러브라인을 형성했던 만큼 일부 팬들 사이에서는 실제 연애 여부를 두고 추측이 이어지기도 했다.

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하지만 논란이 커지자 조남형 감독이 직접 나섰다.

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조 감독은 자신의 SNS를 통해 "조작하지 마세요. DM 한 적 없음"이라는 짧은 글을 게재하며 온라인에 떠도는 대화 내용이 사실이 아니라고 선을 그었다.

감독의 해명 이후 해당 DM은 사칭 또는 조작된 내용으로 드러났고, 최초 게시물 역시 삭제된 상태다.

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배우들과 소속사 측 역시 별다른 입장을 내놓지 않았으며, 열애설을 뒷받침할 만한 객관적인 근거는 확인되지 않았다.

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결국 이번 논란은 감독을 사칭한 것으로 보이는 DM 캡처가 온라인을 통해 확산되며 벌어진 해프닝으로 마무리되는 분위기다.

한편 '취사병 전설이 되다'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 군 취사병 강성재가 뛰어난 요리 실력을 바탕으로 성장해 나가는 이야기를 담았다.

박지훈은 주인공 강성재 역을 맡아 열연했으며, 전소영은 국방일보 기자 정민아 역으로 출연해 호흡을 맞췄다.

narusi@sportschosun.com