신동엽·성시경 사진 걸고 "간암 무조건 걸린다"…의사 유튜버 논란

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 의사 출신 유튜버가 방송인 신동엽과 가수 성시경의 사진을 활용한 영상 썸네일에 "간암 무조건 걸립니다"라는 문구를 사용해 논란에 휩싸였다.

Advertisement

구독자 약 11만 명을 보유한 해당 의사 유튜버는 약 3개월 전 '전문의가 경고하는 간암 잘 걸리는 사람'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 그는 연예계 대표 애주가로 알려진 신동엽, 성시경, 지상렬 등을 언급하며 음주 습관과 간 건강의 상관관계, 과도한 음주의 위험성에 대해 설명했다.

문제가 된 것은 영상 썸네일이다. 썸네일에는 술을 마시는 신동엽과 성시경의 사진과 함께 "이런 사람이라면 간암 무조건 걸립니다"라는 문구가 크게 삽입됐다.

Advertisement

이에 일부 누리꾼들은 "실제로 간암 환자도 아닌데 이런 식으로 사진을 사용하는 게 맞냐", "유명인 사진을 질병 콘텐츠 썸네일에 쓰는 건 과하다", "썸네일만 보면 특정인을 지목한 것처럼 보인다" 등의 반응을 보이며 불편함을 드러냈다.

Advertisement

특히 질병과 관련된 콘텐츠에서 특정 연예인의 이미지를 활용한 점을 두고 "선을 넘은 것 아니냐", "자극적인 조회수 장사 같다"는 비판도 이어졌다.

반면 일각에서는 "음주 습관의 위험성을 설명하기 위해 대중적으로 알려진 애주가 이미지를 활용한 것뿐", "특정인을 비방하려는 의도는 없어 보인다"며 과도한 비난이라는 의견도 나왔다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com