'롯데가 이게 가능하다고...' 3회부터 9회까지 무실점, 마운드 덕분에 2-1 짜릿한 한 점차 승리를 지키다니[인천현장]

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 2-1로 승리했다. 승리가 확정되자 환호하는 롯데 마무리 최준용. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 2-1로 승리했다. 승리가 확정되자 기뻐하는 롯데 마무리 최준용. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 2-1로 승리했다. 승리가 확정되자 환호하는 롯데 마무리 최준용. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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[인천=스포츠조선 송정헌 기자] 과연 이게 가능할까? 했지만, 롯데가 SSG에 2-1로 짜릿한 한 점차 승리를 거뒀다. 롯데는 선발 박세웅의 6이닝 1실점 승리투구와 불펜이 7회부터 9회까지 2대 1 짜릿한 한 점차 승리를 지켜냈다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 롯데 자이언츠의 시즌 8차전 맞대결에서 롯데가 SSG에 이틀 연속 승리했다. 이날 승리로 롯데는 SSG와 주중 3연전 '위닝시리즈'를 예약했다. 최근 7연속 루징시리즈 탈출이다.

롯데는 SSG에 승리하며 2연승을 달렸다. 이제 8위 SSG와 격차도 0.5경기 차로 줄어들었다. 롯데에 이틀 연속 패배한 SSG는 최근 경기 또다시 4연패.

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2회말 SSG가 먼저 선취점을 냈다. 선두타자 김재환의 중전 안타, 1사 후 전의산이 1타점 2루타를 날렸다. 전의산은 1사 1루에서 좌중간에 떨어지는 큼지막한 타구로 1루주자 김재환을 홈으로 불러들였다.

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양 팀 선발은 주자를 계속 내보냈으나 추가점은 허용하지 않았다. SSG 선발 김건우는 롯데를 상대로 5회까지 무실점으로 호투를 펼쳤다. 시즌 6승을 기록 중인 김건우는 최근 경기 부진을 조금이나마 극복하는 모습을 보였다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 투구를 앞두고 사인을 교환하는 롯데 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회초 역전 투런홈런을 날린 롯데 전민재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회초 역전 투런홈런을 날린 롯데 전민재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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하지만, 6회에도 마운드에 나선 김건우를 결국 역전을 허용했다. 선두타자 나승엽 안타로 무사 1루에서 다음타자 전민재가 승부를 뒤집는 역전 투런홈런을 날렸다. 롯데의 2-1 리드.

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전민재는 전날 SSG를 상대로 만루포를 터트리더니 이틀 연속 결정적인 홈런을 날렸다.

롯데는 7회초 무사 1, 3루 추가점을 낼 수 있는 상황을 놓치자, 7회말 곧바로 위기가 찾아왔다. 롯데는 7회 마운드에 나선 김강현이 1사 만루 위기를 허용했다. 그다음 마운드에 나선 현도훈이 1사 만루에서 김재환 헛스윙 삼진, 에레디아 포수 뜬볼로 처리하며 역전 위기를 넘겼다.

롯데는 8회말 현도훈이 내려가고 박정민이 마운드에 나섰다. 선두타자 전의산에서 안타를 내줬으나 후속 타자 고명준 병살처리, 조형우 내야땅볼로 처리하며 8회를 무실점으로 막았다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 7회말 1사 만루 실점 위기를 탈출한 롯데 손성빈, 현도훈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 9회말 1사 3루. 수비수 교체하는 롯데 김태형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 9회말 1사 1, 3루. 헛스윙 삼진을 당한 SSG 최정. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

9회에는 롯데 마무리 투수 최준용이 마운드에 나섰으나 역시나 선두타자 최지훈에게 2루타를 허용하며 이닝을 시작했다. 박성한 내야땅볼로 1사 3루에서 정준재에게 내야안타를 내주며 1사 1, 3루 상황이 이어졌다.

타석에 나선 최정은 최준용의 4구 체인지업에 방망이가 나가서 헛스윙 삼진을 당했다. 2사 1, 3루에서 김재현도 최준용의 체인지업에 방망이가 나오며 2루수 앞 땅볼로 아웃되며 경기가 끝났다.

안타 하나면 동점과 역전까지 내줄 수 있었던 최준용은 1이닝 무실점으로 롯데의 2-1 짜릿한 한 점차 승리를 지켜냈다.

전날 10점이나 내고도 SSG에 10-6으로 추격을 허용했던 롯데로써는 장담할 수 없었던 승리였다.

경기 종료 후 롯데 선수들은 승리의 기념 포즈를 취하며 무려 한 달 만에 위닝시리즈를 자축했다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 2-1로 승리했다. 승리가 확정되자 기뻐하는 롯데 마무리 최준용, 손성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 2-1로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 롯데 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/