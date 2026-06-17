'빅마마' 이혜정, 멍투성이 얼굴에 손 찢어진 충격 근황 "아프니까 죽음 연상돼"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '빅마마' 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 안타까움을 자아냈다.

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17일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '충격적인 악플 수위! 내 얼굴이 어때서?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이혜정은 얼굴에 생긴 심한 멍을 공개하며 "넘어져서 닷새 만에 집에서 처음 나왔다. 한 방 되게 맞은 사람 같다"고 말했다.

그는 "집에 들어가면 현관 앞에 10cm 정도 되는 턱이 있는데 넘어졌다. 깜깜한데 그 생각을 안 하고 부주의했다. 쾅 넘어졌다"고 설명했다.

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또한 멍이 든 얼굴뿐 아니라 찢어졌던 손도 보여주며 "손도 찢어졌는데 가라앉았다. 다 까맣게 멍들었다"고 털어놨다.

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이혜정은 "너무 처량하게 쳐다보지는 마라. 이미 처량하게 쳐다볼 시기는 지났다"며 웃었고, 놀란 제작진은 "이 정도로 심할 줄은 몰랐다"고 말했다.

그러자 이혜정은 "어제는 더 까맸다. 멍 약을 10분 간격으로 계속 발랐더니 많이 빠진 거다"라고 전했다.

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그러면서 "안 그래도 이번에 굉장히 많이 느꼈다. 아프다는 생각하니까 바로 죽음이 연상됐다. '이제 나는 그럴 수 있는 나이지. 내가 가고 없는 자리에 어떤 향기가 날 수 있을까'라는 것도 꽤 한참 생각했다"며 "누가 제일 서운해하고, 누가 제일 좋아할까라는 생각을 하게 됐다"고 말했다.