"87만원에 사서 252만원 마감"…조혜련, 하이닉스로 대박 터진 '소신 투자법'

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 조혜련과 신기루가 현재 SK하이닉스 주식 투자 상황을 공개했다.

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지난 16일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 "건강한 루루공주는 담배 갑 반을 펴. 건강미 신기루"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 신기루는 '주식 하냐'는 질문에 "어제 처음 시작했다"라면서 "SK 하이닉스를 146만원에 들어갔다"라고 솔직하게 털어놨다. 이날 SK하이닉스는 252만 1천 원 마감됐다.

이에 조혜련은 "너무 늦게 들어간 거 아니냐"라면서 "난 87만원에 들어갔다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 이어 "나는 우량주만 한다"며 자신만의 투자 철학도 전했다.

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신기루는 "그 전까지는 그런 걸 하고 싶은 생각도 없고 그냥 돈이 있으면 좋은 거 사 먹고 좋은 술 사 먹고 했다"라고 털어놨다.

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하지만 첫 투자 후 생각이 달라졌다고. 신기루는 "깜짝 놀란 게 '돈을 이렇게 버는 거구나' 싶었다"라면서 "146만 원에 샀는데 다음 날 아침 보니까 162만 원이 돼 있더라"면서 늦게 들어갔음에도 투자 성공했음을 밝혔다. 이어 그는 "단점은 뺄 게 아닌데도 계속 보게 되더라"고 덧붙였다.

이때 조혜련은 "나는 우리 나라 기업들이 더 잘됐으면 좋겠고 아직도 저평가 되어 있다고 생각을 한다"라고 소신을 밝혔다. 이에 신기루는 "코스피 10,000은 돼야 할 것 같다"라며 동의했다.

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anjee85@sportschosun.com