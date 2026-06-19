'故 최진실 딸' 최준희, 다들 '아들맘' 예상했는데...무속인 "딸 낳는다" 예언에 환호

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희가 자녀 계획과 관련한 이야기를 공개했다.

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18일 유튜브 채널 '준희'에는 최준희의 일상이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 최준희는 결혼을 앞두고 무속인을 찾아 자신의 고민을 털어놓으며 다양한 이야기를 나눴다.

특히 그는 자녀 계획과 관련해 "자식을 낳는다면 성별이 어떻게 보이냐. 딸이 더 많이 보이는지, 아들이 더 많이 보이는지"라고 질문했다.

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이에 무속인은 즉답으로 "딸"이라고 말했고, 최준희는 예상치 못한 대답에 밝게 웃으며 기뻐하는 모습을 보였다.

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최준희는 "다들 저를 보고 '아들맘상'이라고 하더라. 하지만 저는 딸을 너무 낳고 싶다"고 말하며 바람을 전했다.

무속인은 이어 "아들을 낳아도 딸 같은 성향일 것이고, 딸은 말 그대로 딸 같은 딸일 것"이라며 "성격은 무조건 딸 쪽으로 보인다"고 덧붙였다.

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한편 최준희는 지난달 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 당시 사회는 방송인 조세호가 맡아 화제를 모았다.

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또한 생전 최진실과 각별한 인연을 이어온 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 하객으로 참석해 그의 새로운 출발을 축하했다.

결혼식 당시 재산 문제 등으로 외할머니와의 불화설이 제기되기도 했으나, 결혼식에서 외할머니가 혼주석에 자리한 모습이 공개되며 논란은 일단락된 바 있다.

shyun@sportschosun.com