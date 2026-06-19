[멕시코전 현장인터뷰]제자 감싼 홍명보, 0-1 분패에 "고개 숙일 필요없다"(일문일답)

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 0대1로 뒤진 경기에 아쉬운 듯 고개를 숙이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 아쉬움에 그라운드를 떠나지 못하는 대한민국 선수들의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구는 멕시코 앞에서 또 무기력했다. 홍명보 감독도 인정했다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모(과달라하라)에게 선제실점하며 0대1로 패했다. 월드컵에서 멕시코에 3연패를 당했다. 월드컵 조별리그 2차전 무승 징크스도 끊지 못했다.

지난 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 2대1 승리한 대한민국은 1승 1패 승점 3으로 A조 2위에 머물렀다. 32강 진출권을 조기에 확보하지 못한 채 부담감을 안고 25일 남아프리카공화국과 3차전을 치르게 됐다.

홍 감독은 경기 후 기자회견에서 "결과가 참 아쉽다. 우리 선수들이 이번 경기를 준비한 부분이 경기 중 잘 나왔다고 생각한다. 부족한 면이 있었고 실점 장면도 아쉽지만, 우리 선수들이 잘했다고 생각한다. 오늘 선수들은 최선을 다했다"라고 감쌌다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 후반 오현규와 교체되는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 후반 교체되는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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대한민국은 압박 강도가 높은 멕시코를 상대로 전반을 잘 버티고 후반에 승부를 볼 계획이었다. 하지만 후반 5분만에 수문장 김승규(FC도쿄)가 공중볼을 잡았다 놓치는 치명적인 실책을 범하며 의 실책이 나오며 모든 플랜이 어그러졌다. 최전방 공격수로 선발출전한 손흥민(LA FC)은 후반 12분만에 득점없이 오현규(베식타시)와 교체됐다. 24분에 교체된 체코전보다 교체 타이밍이 12분 앞당겨졌다.

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홍 감독은 실점 상황에 대해 "그 상황에서 어떤 콜 플레이가 이뤄졌는지는 잘 모르겠다. 아직 거기에 대해 충분히 이야기를 하지 않았다. 아쉬운 점은 누구든 서로 미는 장면이 있었다는 것이다. 그런 장면에서 실수가 나오지 않았나 생각한다"라고 안타까웠다.

이날 전체적인 경기 플랜에 대해선 "상대가 전반부터 아주 강한 압박을 할 거라고 예상했다. 거기에서 볼을 잃더라도 어디에서 잃을 건지가 중요했다. 결과적으로 상대가 중요한 위치에서 볼을 잃어서 숏 카운터를 당하면 위험한 상황에 직면했다. 그래서 잃는 위치가 중요하다고 말했다"며 "전반 20분까지는 실점을 하면 안된다라고 이야기했다. 그걸 우리 선수들이 잘 지켜줬다. 그 이후로 리듬이 우리 쪽으로 온 다음에 플레이 자체도 우리가 주도하면서 경기를 할 수 있었다"라고 평했다.

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홍 감독은 "아직 한 경기가 남았다. 결과가 아쉽지만, 고개 숙일 필요 없다"라고 했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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다음은 홍명보 감독은 멕시코전 기자회견 일문일답

-경기 소감은

결과가 참 아쉽다. 우리 선수들이 이번 경기를 준비한 부분이 경기 중 잘 나왔다고 생각한다. 부족한 면도 있었지만, 우리 선수들이 잘했다고 생각한다. 실점 장면이 아쉽긴 하지만, 오늘 선수들이 최선을 다했다고 생각한다.

-결승골 실점 장면에서 김승규 실책이 있었는데. 관중의 함성 소리 때문인가

그 상황에서 어떤 콜 플레이가 이뤄졌는지는 잘 모르겠다. 아직 거기에 대해 충분히 이야기를 하지 않았다. 아쉬운 점은 누구든 서로 미는 장면이 있었다. 그런 장면에서 실수가 나오지 않았나 생각한다.

-경기에 대해 설명을 한다면. 실수를 한 선수들에게 어떤 메시지를 전달하고 싶은지

상대가 전반부터 아주 강한 압박을 나올 거라고 예상했다. 거기에서 볼을 잃더라도 어디에서 잃을건가가 중요했다. 결과적으로 상대에 중요한 위치에서 볼을 잃어서 숏 카운터를 당하면 위험한 상황에 직면했다. 잃는 위치가 중요하다고 말했다. 전반 20분까지는 실점을 하면 안된다라고 이야기했다. 우리 선수들이 잘 지켜줬다. 그 이후로 리듬이 우리 쪽으로 온 다음에 플레이 자체도 우리가 주도하면서 경기를 할 수 있었다. 아직 한 경기가 남았다. 결과가 아쉽지만, 고개 숙일 필요 없다.

-3차전이 중요하다. 남아공 2차전을 봤는지

경기를 봤다. 주축 선수가 옐로 카드 받아서 못 나오지만 그건 중요하지 않다. 정신력을 흐트러뜨리는 부분이 될 수 있다. 남아공 2경기를 봤다. 스피드가 좋다. 그 점을 잘 준비해야 할 것 같다. 남은 기간 전술적으로 더 잘 준비를 해야 할 것 같다.

-멕시코 전술 시스템에 대해 어떻게 생각하나

저희가 오늘 멕시코에 특징에 잘 대비했다. 상대의 장점, 오늘 한 장면 장면, 25번 안으로 들어오면서 파포스트 라울이 헤딩하는 장면이 있었따. 그 한 장면을 줬지만, 미드필더에서 움직이는 것에 대해 잘 대응했다고 생각한다.