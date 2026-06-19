'조재현 딸' 조혜정, 너무 변해서 못 알아볼 뻔..파격 백리스로 뽐낸 성숙미

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 조혜정이 한층 물오른 미모를 뽐내며 근황을 전했다.

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조혜정은 지난 18일 개인 계정을 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 별다른 설명 없이 게재된 사진 속 그는 한 명품 브랜드 매장을 방문해 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.

이날 조혜정은 드레이프 디테일이 돋보이는 톱과 부츠컷 데님 팬츠를 매치해 감각적인 패션을 선보였다. 특히 등이 드러나는 백리스 디자인으로 세련되면서도 성숙미가 넘치는 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.

또한 군더더기 없는 슬림한 실루엣과 긴 생머리가 어우러져 우아한 매력을 더했다. 작은 얼굴과 또렷한 이목구비는 물론 자연스러운 포즈만으로도 남다른 존재감을 드러냈다.

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사진을 접한 팬들은 "갈수록 분위기가 깊어진다", "세련된 매력이 돋보인다", "비주얼이 더욱 물올랐다" 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

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한편 조혜정은 배우 조재현의 딸로, SBS 예능 '아빠를 부탁해'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 드라마 '역도요정 김복주', '고백부부' 등에 출연하며 배우 활동을 이어왔다.

활동 공백기를 거친 뒤 2022년 '우리들의 블루스'로 복귀한 조혜정은 최근 '유미의 세포들 시즌3'에 출연해 이목을 끌기도 했다.

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tokkig@sportschosun.com