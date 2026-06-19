[오피셜 속보]홍명보호 또 '대형호재', 남아공 초핵심 MF 체코전 경고로 한국전 출전불가(전반 40분 진행중)

epa13047272 Referee Tori Penso (R) talks to Teboho Mokoena of South Africa (L) after his yellow card during the FIFA World Cup 2026 group stage match Czechia against South Africa, in Atlanta, USA, 18 June 2026. EPA/RONALD WITTEK

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 18, 2026 Czech Republic's Lukas Cerv in action with South Africa's Teboho Mokoena REUTERS/Bernadett Szabo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 18, 2026 Czech Republic's Lukas Cerv reacts after sustaining an injury in a challenge with South Africa's Teboho Mokoena REUTERS/Bernadett Szabo

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]우주의 기운이 홍명보호를 향하고 있다.

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대한민국 월드컵대표팀의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전 상대인 남아프리카공화국(남아공)의 주력 미드필더 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)마저 카드 징계로 한국전에 나설 수 없다.

모코에나는 19일(이하 한국시각) 미국 애틀랜타스타디움에서 열린 체코와의 조별리그 2차전 전반 33분 하프라인 부근에서 거친 태클로 경고를 받았다. 1차전 멕시코전(0대2 패)에서 경고 한 장을 수집한 모코에나는 이로써 누적경고로 3차전에 나설 수 없다. 모코에나는 A매치 50경기에 출전해 9골을 기록 중인 핵심 자원이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 18, 2026 South Africa's Teboho Mokoena reacts after being shown a yellow card IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

남아공은 앞서 멕시코전에서 로베르토 알바라도의 얼굴을 가격하는 거친 반칙으로 퇴장을 당한 공격형 미드필더 템바 즈와네(마멜로디)가 FIFA 징계 규정 위반으로 3경기 출장정지를 받은 바 있다. 사후 징계 경감이 이뤄지지 않는다면 두 명의 핵심 미드필더가 한국전에 동시에 빠진다. 한국-남아공전은 25일 몬테레이에서 열린다.

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즈와네와 모코에나는 소속팀 동료이자 남아공 대표팀 주장단 일원이기도 하다. 홍명보호로 따지면 이재성(마인츠) 황인범(페예노르트)가 동시에 빠지는 격이다.

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남아공은 전반 6분 미할 사딜레크(슬라비아 프라하)에게 선제골을 헌납하며 전반 40분 현재 0-1로 끌려가고 있다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com