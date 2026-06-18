"해명하라 했더니 죽어도 안 한다고" 홍진경, '조폭 연루설' 조세호 두둔

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경이 '조폭 연루설'로 활동을 중단한 조세호를 두둔했다.

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18일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '30년 찐친 호자 언니에게 털어놓은 홍진경 요즘 심경 (+정선희)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍진경은 정선희를 만나 "언니가 너무 큰 아픔을 겪었는데 이상하게 사람들은 아픔 겪은 언니를 공격하더라"며 안타까운 마음을 전했다.

이어 "언니가 욕먹을 일이 아닌데 언니는 자기 인생이 갑자기 무너졌는데 거기다 알 수 없는 욕까지 먹으니까 사람이 달팽이가 자기 집 안에 들어가듯이 딱 들어가서 내가 어떻게 해도 꺼낼 수가 없었다"고 떠올렸다.

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이에 정선희는 "그래도 수시로 꺼내러 왔다"며 고마움을 전했다.

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또 홍진경은 '조폭 연루설'에 휩싸이며 방송 활동을 중단한 조세호도 언급했다.

그는 "세호는 그냥 사람을 좋아하는 애다. 그리고 거절을 못 한다"며 "우리 같으면 잘 모르는 사람들이 술 한잔하자고 하면 안 나간다고 하는데 걔는 사람을 좋아하니까 '형님' 이러고, 사진 찍어달라고 하면 사진 찍어주고 그러다가 친해지는 거다. 그 사람이 뒤에서 무슨 일을 하는지 잘 모르는 거다"라고 말했다.

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이어 "세호한테 '네가 이야기 좀 해라'라고 했더니 죽어도 안 한다고 하더라. 사람들이 그냥 알아줄 거라고 하는데 이번에 세호 보면서 처신하는 데 있어서 너무 우아하다고 느꼈다"고 밝혔다.

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그러면서 "걔라고 안 억울했겠냐. 그런데 그냥 가만히 있더라. 흙탕물이 가라앉을 때까지 가만히 있는 걸 보는 게 쉬운 게 아니지 않냐. 많이 배웠다"고 털어놨다.

이를 들은 정선희는 "가만히 있는 게 세상에서 제일 힘든 거다. 그 가만히 있음이 가장 치열한 전쟁이다. 치고 나가고 싶은 스스로와 싸우는 거다"라며 공감했다.