"모든게 생각대로 잘 풀렸는데…" 염갈량도 놀랐다! '161㎞ 승부수' 리오스가 난타당할 줄이야 [광주포커스]

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회 역전을 허용한 LG 리오스가 교체되고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 리오스가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "컨디션에는 문제가 없었다. 실투가 몇개 나왔는데, 그게 정말 최악의 형태로 운이 나빴을 뿐이다."

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염경엽 LG 트윈스 감독이 '올해의 승부수' 약셀 리오스에 대한 변함없는 신뢰를 표했다.

18일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 염경엽 감독은 "7회까진 정말 내 각본대로 정확하게 갔다. 리그 탑 에이스를 상대로 1점차 승부였고, 확률적으로 '이길 수 있다' 판단한 순간이 왔다. '됐다 승부보자!' 한 순간 게임이 반대로 끝나버렸다"며 전날 심경을 되새겼다.

전날 LG는 KIA 에이스 애덤 올러를 상대로도 문보경의 홈런으로 1점차 승부를 이어갔다. 그리고 7회말 기어코 2-2 동점을 만들었다. 선발 장현식은 첫 선발 등판이었음에도 4⅔이닝 2실점으로 선방했고, 뒤이어 소모한 투수도 김진수와 김진성 뿐이었다.

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여기서 '필승조' 리오스를 올렸다. 160㎞를 넘나드는 직구와 투심, 140㎞ 후반까지 나오는 슬라이더가 주무기인 투수다. 앞서 SSG와 롯데를 상대로 막강한 위력을 뽐낸 바 있다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 2사 1,2루 LG 선발 장현식이 마운드를 불펜에 넘기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

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하지만 KIA 타자들이 반전을 연출했다. 김호령이 159㎞ 직구를 받아쳐 좌중간 2루타를 만들어냈고, 김도영이 143㎞ 슬라이더를 1타점 적시타로 연결했다. 나성범은 158㎞ 직구로 홈런을 쏘아올렸다. 결국 LG는 4대5로 패했다.

염경엽 감독은 역투한 장현식에 대해 "굉장히 좋게 봤다. 애초에 장현식이 60구로 5이닝 가까이 버텨준 덕분에 마지막에 승부를 걸 찬스가 온 거다. 4점쯤 줬으면 나오는 투수도 바뀌고 운영 자체가 바뀌었을 것"이라며 "선발 역할 자체는 다해줬다. 에이스 상대로 우리팀의 경쟁력을 만들어줬으니까"라고 극찬했다.

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이어 8회 리오스가 난타당한 상황에 대해서는 "예측대로 안되니 그게 야구다. 리오스는 분명 리그에서도 손꼽을만한 강한 불펜투수라는 생각에는 변함이 없다. 아마 리오스 입장에서도 아마 한국 리그를 쉽게 생각하지 않고 한번 더 생각하는 계기가 될 것"이라며 "158㎞ 직구는 나성범이 가장 좋아하는 코스로 들어갔다. 투구에는 구속이나 흐름이 굉장히 중요한데, 그게 최악의 형태로 풀렸다"라고 돌아봤다.

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이어 "직구 투심 슬라이더 포크볼 다 빠른 공이니까, 앞으로는 커브를 한번씩 (완급조절 차원에서)써보는 것도 좋을 것 같다. 아직은 리그에 적응하는 단계라 본인이 자신있어하는 공 위주로 볼배합을 가져가게 했다"면서 "어제의 실패가 앞으로 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회 등판한 LG 리오스가 초구부터 159km 직구를 던지고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com