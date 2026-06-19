문채원, 8천만원대 외제차 공개 "무조건 작은 차 원해..운전 미숙"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 문채원이 평소 타고 다니는 자동차를 처음으로 공개했다.

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18일 문채원의 유튜브 채널에는 '유튜브 판에 없었던 이상한 드라이브로 초대합니다 (ft. 평냉 & 빙수 맛집)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문채원은 자신이 실제로 운전하는 차량을 공개했다. 해당 차량은 2020년형 신차 출고가 기준 7,700만~8,000만 원대에 판매된 벤츠 모델로 알려졌다.

문채원은 "차는 100% 내 취향이라고 할 수는 없다. 무조건 작은 차를 사려고 해서 투 도어다"라고 설명했다. 이어 "운전에 자신이 없고 미숙하다. 또 몇 년 동안 장롱면허여서 다시 운전 시작한 지 6년 정도 됐다"며 "본가도 가고 운전을 자주 하고 있다. 그래서 예전보다 실력이 나아졌다"고 말했다.

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이어 차량 내부도 공개했다. 문채원 "살 때 주는 대로 샀다. 아무 옵션도 선택하지 않았던 거로 기억한다"고 밝혔다. 평소 트렁크에 돗자리를 싣고 다닌다는 그는 "한강에 갈 때 돗자리 매번 편의점에서 사면 비싸서 항상 챙기고 다닌다"고 전했다.

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또 "사실 차량에 허리 받침대가 2개 있었는데 없는 게 미관상 좋지 않을까 해서 매니저님한테 얼른 숨겨달라고 했다"고 고백해 웃음을 자아냈다.

이날 문채원은 제작진과 각각 차량을 타고 이동하게 된 이유에 대해 "운전이 아직 미숙해서 그렇다"며 고개 숙여 사과했다.

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이어 "운전 실력은 분명히 나아졌다. 옆에 누군가 모시고 가는 것도 할 수 있는데 내비게이션도 봐야 하고 PD님 질의응답도 하다가 혹시나 사고가 나면 어떡하나 싶어서 나보다 회사에서 걱정을 너무 많이 했다. 나는 괜찮다고 했다. 할 수 있다고 했는데 회사에서 내가 미덥지 않은 거 같다"고 털어놨다.