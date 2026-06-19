"판은 깔렸다" 홍명보호, 멕시코 꺾으면 24년만에 조 1위로 32강 진출 확정

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민과 황인범이 나란히 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]'경우의 수'는 단 하나다. 멕시코를 꺾으면 조 1위로 월드컵 32강 진출을 확정짓는다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 펼친다.

A조 최강팀들의 빅매치를 앞두고 같은 조의 체코와 남아프리카공화국(남아공)은 미국 애틀란타 스타디움에서 열린 2차전에서 1골씩 주고받으며 1대1로 비겼다.

이에 따라 한국-멕시코전을 앞둔 현재 A조 순위는 멕시코-한국(이상 승점 3)-체코-남아공(이상 승점 1)순으로 이뤄졌다. 1차전 체코전에서 2대1 승리한 한국은 같은 날 남아공을 2대0으로 꺾은 멕시코와 승점이 같지만, 득실차에서 1골 밀려 2위에 랭크했다.

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체코와 남아공의 '멸망전'이 무승부로 끝나면서, 한국이 32강에 오를 수 있는 가능성이 늘었다. 한국은 이날 멕시코를 꺾으면 3위권과 승점차를 5점으로 벌려 최종전을 치르기 전에 최소 2위를 확보해 32강 진출을 일굴 수 있다. 이번 대회는 승점 다음으로 승자승 원칙을 따진다. 고로 멕시코를 꺾으면 조 1위까지 조기 확정지을 수 있다. 홍명보 월드컵대표팀 감독은 "가장 좋은 위치로 조별리그를 통과하는 것"을 1차 목표로 삼았다.

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반대로 멕시코가 한국을 꺾으면, 멕시코가 조 1위를 확보한다. 그렇게 되면 한국은 불안감 속에 지긋지긋한 32강 진출 경우의 수를 따져야 한다. 한국이 25일 몬테레이에서 열리는 남아공과 3차전에 패하고, 체코가 멕시코를 꺾으면 한국, 체코, 남아공이 모두 1승1무1패 동률이 된다. 세 팀이 승점이 같으면, 승자승과 득실차, 다득점 등으로 순위를 가려야 한다. 계산기를 꺼내지 않을 유일한 방법은 이날 승리뿐이다.

대한민국은 역대 월드컵에서 2002년 한-일대회, 2010년 남아공대회, 2022년 카타르대회 등 세 차례 조별리그를 통과했다. 조별리그를 1위로 통과한건 4강 신화를 쓴 2002년뿐이다.

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역대 최다인 48개국이 참가하는 이번 대회에선 12개조 1~2위와 성적이 좋은 3위 8개팀이 32강 토너먼트에 진출한다. 1승1무1패(승점 4)로도 1차 관문을 통과할 수 있는 길이 열렸다.

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한국이 조 1위를 차지하면 C·E·F·H·I조 3위 중 한 팀과 7월 1일 멕시코시티에서 32강전을 치른다. 조 2위는 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 오는 29일 미국 LA에서 맞붙는다. 조 3위로 조별리그를 통과하면 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 맞붙거나, 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 경기를 펼친다. 상대팀 수준을 고려할 때, 1위 혹은 2위로 통과하는 게 가장 낫다.

이제 킥오프까지 2시간 남았다. 홍명보호는 경기 종료 휘슬이 울리면, 활짝 웃을까, 고개를 떨굴까.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com