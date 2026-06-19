누가 이정후를 똑딱이라 했나, 홈런 대폭발→美 시선 확 달라졌다 "LEE 진화는 명백하다, 눈부신 성장"

이정후. AP연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "확실하게 힘을 실어 강한 타구를 만들어낸다."

Advertisement

'SF 자이언츠 라운드테이블'은 18일(이하 한국시각) 이정후의 홈런 상황 조명했다.

이정후는 18일 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 경기에서 5회말 홈런을 쏘아올렸다.

17일 열렸지만 2회까지 진행되고 서스펜디드가 돼 18일 재개됐다. 이정후는 17일 1회초 1사 만루에서 중견수 희생플라이로 타점 하나를 추가했던 상황이었다. 두 번째 타석에서는 뜬공으로 물러났지만, 세 번째 타석에서 홈런을 쏘아올렸다.

Advertisement

4-2로 앞선 5회말 2사 주자없는 상황에 타석에 선 이정후는 애틀랜타의 딜런 도드의 초구 싱커를 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 이정후의 시즌 4번째 홈런. 앞선 타자 라파엘 데버스가 홈런을 치면서 이정후의 홈런을 '백투백 홈런'이 됐다. MLB닷컴에 따르면, 샌프란시스코 구단 역사상 좌타자 두 명이 백투백 홈런을 합작한 것은 2004년 A.J. 피어진스키와 배리 본즈 이후 무려 22년 만이다.

Advertisement

이정후의 반등은 그야말로 극적이었다. 시즌 초반 1할대 타율에 머무르는 등 출발이 썩 좋지 않았다. 그러나 4월15일 신시내티전 3안타를 시작으로 꾸준하게 안타를 생산해내기 시작했고, 결국 월간 타율은 3할로 맞추 는데 성공했다.

5월에도 이정후는 타율 3할1푼3리를 기록하며 꾸준한 한 모습을 보여줬다.

Advertisement

6월로 들어서자 이정후의 방망이는 더욱 매서워졌다. 4할에 가까운 타율 기록하면서 교타자로서의 면모를 한껏 보여줬다.

Brett Davis-Imagn Images연합뉴스

Advertisement

현지 언론의 감탄은 당연했다. 'SF 자이언츠 라운드 테이블'은 '이정후는 이번 홈런으로 올 시즌 선보이고 있는 매서운 상승세를 고스란히 이어갔다. 이날 경기 전까지 이정후는 타율 3할3푼1리, 출루율 0.362, OPS 0.818이라는 뛰어난 성적을 기록 중이었다'고 운을 뗐다.

단순히 운이 영역은 이미 넘어섰다. 매체는 '타격 진화'로 바라봤다. 'SF 자이언츠 라운드테이블'은 '이정후가 올 시즌 타석에서 한 단계 진화했다는 사실은 지표로도 명백히 드러난다. 특히 가장 인상적인 부분은 타구에 확실하게 힘을 실어 강한 타구를 만들어내는 능력'이라며 '비록 홈런 개수 자체가 이러한 성장을 전부 대변할 수는 없겠지만, 지난 시즌들과 비교했을 때 장타율과 장타 생산 능력이 눈에 띄게 눈부신 성장을 이뤄냈음은 분명하다'고 밝혔다.

한편, 더블헤더로 이날 경기에서 이정후는 1차전을 3타수 1안타 2타점 1득점으로 활약했지만, 2차전에서는 4타수 무안타로 물러났다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com