'태국 재벌♥' 신주아, 새벽에 결국 터졌다.."너의 무례 더는 안 받아줘" 의미심장 저격글

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 신주아가 의미심장한 글을 남겼다.

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신주아는 19일 새벽 개인 계정에 "너의 무례를 더는 받아주지 않는다. 참아준 시간까지 우습게 본 사람에게 설명은 사치다. 나는 이제 나를 지키는 쪽에 선다"라는 글을 게재했다.

신주아는 해당 글에서 구체적인 대상이나 상황에 대해서는 언급하지 않았다. 별다른 설명 없이 공개된 게시물인 만큼 그 배경에 관심이 쏠린다.

신주아는 평소 자신의 일상과 근황을 개인 계정을 통해 팬들과 활발히 공유해왔다. 이번 글 역시 특별한 설명 없이 짧은 문장만 남겨 더욱 궁금증을 자아내고 있다.

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한편 신주아는 지난 2014년 태국 재벌가 2세 사업가 사라웃 라차니쿤과 결혼해 화제를 모았다. 이후 태국과 한국을 오가며 활동을 이어오고 있다.

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최근에는 오은영의 금쪽 상담소에 출연해 결혼 생활과 근황을 솔직하게 털어놓으며 시청자들의 관심을 받았다.

또한 드라마 부부스캔들: 판도라의 비밀에 출연하며 배우로서도 활발한 행보를 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com