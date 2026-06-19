김영희 "결혼이란 사고...♥10살 연하 남편, 자식 키우는 느낌"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 김영희가 10세 연하 남편과의 결혼생활에 대해 "자식 키우는 것 같다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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18일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "연애고수 한고은도 뒷목잡은 역대급 매운맛 연애 고민 상담"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김영희는 남편에 관해 묻는 말에 "야구선수 출신에 10살 연하남이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이에 한고은은 "나도 4살 연하랑 살지만 10살 연하는 어떠냐"라고 물었고, 김영희는 "자식이다"라고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 김영희는 남편에 대해 "엑셀을 모르는 친구다. 정말 아무것도 모르는 친구라 거의 뭘 알아가기 직전에 데려왔다"라고 너스레를 떨었다. 이를 들은 한고은은 "세상 물정 알기 전에 얼른"이라고 하자, 김영희는 "'결혼하자. 결혼하자'라고 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이어 김영희는 '결혼이란?' 질문에 "사고다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그는 "너무 나쁜 사고만 있지 않다. 큰 사고 아니고 약간의 접촉도 있지 않나"라면서 "계산하고 계획하고 한대로 되지 않는다. 정말 잘 맞는 사람이랑 결혼해도 정말 잘 맞았던 부분이 나중에 틀어져서 '네가 잘났니, 내가 잘났니' 하는 게 결혼이다"라면서 현실적인 결혼생활을 전했다.

그러면서 그는 "되돌아보면 사고처럼 툭 부딪혔는데 '안녕하세요' 했다가 버진로드 걷고 있고, 배가 부르게 되는 게 결혼인 것 같다"라면서 "그래서 사고 같다고 하는 거다"라고 덧붙였다.

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한편 김영희는 2021년 10세 연하 전 야구선수 윤승열과 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com