"아쉽다!" 홍명보호 '경우의 수' 지우지 못했다…남아공 최종전, 최악의 경우 '조별리그 탈락' 가능성

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국이 2차전 징크스를 깨지 못했다. '경우의 수'도 지우지 못했다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다. 한국은 25일 남아공과 최종전을 치른다. 자칫 남아공에도 패하면 최악의 경우 1승 하고도 조별리그에서 탈락할 수도 있다.

이날 최대 관심사는 한국이 '경우의 수'를 지울 수 있느냐는 것이었다. 판은 깔린 상태였다. 한국은 1차전에서 체코를 2대1로 잡았다. 앞서 열린 체코-남아공과의 경기에서는 1대1 무승부가 나왔다. 체코와 남아공이 나란히 1무1패(승점 1)로 하위권에 위치했다. 한국이 멕시코를 잡으면 조 1위로 32강 확정, 무승부만 거둬도 최소 3위를 확보해 32강 진출의 유리한 고지를 점할 수 있었다.

이번 대회에는 48개국이 참가한다. 각 조 1, 2위가 32강으로 직행한다. 3위 가운데 성적이 좋은 8개 팀도 토너먼트에 합류한다. 이에 따라 이번 대회에선 동률 팀 간 순위 규정이 중요하다. 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 이른바 '승자 승' 규정을 먼저 적용한다. 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 것이다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.

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한국은 '홈팀' 멕시코를 상대로 접전을 벌였다. 그러나 후반 5분 무너졌다. 골키퍼 김승규와 수비수 이기혁이 충돌하며 볼이 흘렀고, 이를 루이스 로모(과달라하라)가 득점으로 연결했다. 한국은 교체 카드를 활용해 반격에 나섰지만, 끝내 멕시코의 골문을 열지 못했다. 0대1로 패배를 떠안았다. 이날 패배로 한국은 2차전에서 4무8패, 승률 0%를 남겼다. 더욱이 월드컵에서 멕시코를 세 차례 만나 모두 고개를 숙였다. 1998년 프랑스 대회에서 1대3, 2018년 러시아 대회에서 1대2로 졌다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이기혁과 충돌한 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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마지막 한 판이 남았다. 한국이 남아공을 잡고 조 2위로 토너먼트에 오르면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 29일 미국 LA에서 붙는다. 조 3위 '와일드카드'로 조별리그를 통과하면 두 가지 '경우의 수'가 날아든다. 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 대결할 수 있다. 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com