[멕시코전 현장리뷰]'김승규 치명적 실책→손흥민 또 침묵' 홍명보호, 멕시코에 0-1 '분패'…1승 1패로 3차전 맞이

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 김승규와 이기혁이 공을 잡으려다 부딪히며 로모에게 선제골을 내주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에게 선취골 허용한 축구대표팀. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호가 실수 한 번에 무너졌다.

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대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모에게 통한의 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다.

주전 수문장 김승규(FC도쿄)는 실점 장면에서 공중볼을 잡았다 놓치는 치명적인 실책으로 실점 빌미를 제공했다. 주장 손흥민(LA FC)은 두 경기 연속 선발출전했지만, 또 무득점에 그치며 아쉬움을 삼켰다.

지난 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 2대1 승리한 대한민국은 이로써 1승 1패 승점 3을 기록하며 2위에 머물렀다. 2전 전승을 기록한 멕시코(승점 6)가 3차전 결과와 상관없이 조 1위로 32강 티켓을 거머쥔 가운데 32강 티켓 확보를 다음 기회로 미뤘다. 나란히 1무 1패중인 체코, 남아프리카공화국(이상 승점 1)과 승점차가 2점인 채로 25일 남아공과 최종전을 맞이하게 됐다. 여전히 유리한 상황이지만, 남아공에 패하면 최악의 경우 조기 탈락 고배를 마실 수도 있다.

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홍명보 월드컵대표팀 감독은 1차전 체코전(2대1 승)과 비교해 선발 한 자리만 바꿨다. 3-4-3(3-4-2-1) 포메이션에서 손흥민-이재성(마인츠)-이강인이 공격진을 구성했다. 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 김문환-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 양 날개를 맡았다. 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 그대로 스리백을 구축했다. 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다. 홍 감독은 멕시코 에이스 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 봉쇄하기 위해 발 빠른 김문환을 우측 윙백으로 배치하고, 설영우를 왼쪽으로 옮겼다.

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멕시코는 4-3-3 포메이션으로 대한민국을 상대했다. 라울 히메네스(울버햄튼)가 최전방에 포진하고, 훌리안 키뇨네스(알 카디시야), 로베르토 알바라도(과달라하라)가 양 날개를 맡았다. 브라이안 구티에레스(과달라하라), 루이스 로모(과달라하라), 에릭 리라(크루스 아술)가 중원 트리오를 구축했고, 호르헤 산체스(PAOK), 에드손 알바레스(페네르바체), 요한 바스케스(제노아), 헤수스 가야르도(톨루카)가 포백을 꾸렸다. 라울 랑헬(과달라하라)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼를 앞에 두고 슈팅을 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 설영우. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

대한민국은 전반 초반 상대의 강한 압박과 패스 플레이에 고전했다. 이강인은 전반 4분만에 하프라인 부근에서 루이스 로모를 향한 반칙으로 경고를 받았다. 7분 멕시코의 로베르토 알바라도와 브라이언 구티에레스가 잇달아 중거리 슈팅을 시도했다. 공이 위력없이 흘러가 김승규 품에 안겼지만, 상대의 박스 근처 패스 플레이에 수비진에 대처를 하지 못해 위기를 키웠다.

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이한범은 '에이스' 훌리안 키뇨네스를 상대로 고군분투했다. 하프라인까지 전진해 키뇨네스가 편하게 공을 잡지 못하도록 강하게 압박했다. 두 번이나 공격 전개를 성공적으로 막았다.

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16분 대한민국이 먼저 결정적 찬스를 잡았다. '패스 장인' 이강인이 박스 안으로 달려가는 손흥민에게 감각적인 로빙 패스를 찔렀다. 손흥민은 달려나온 상대 골키퍼 키를 넘기는 왼발 로빙슛을 시도했고 공은 골문 방향으로 뻗어나갔다. 황인범의 체코전 동점골 상황이 떠오르는 방면. 하지만 뒤따라오는 수비수가 몸을 날려 클리어링하며 무위에 그쳤다.

기회 뒤에 위기가 왔다. 20분, 호르헤 산체스가 우측 대각선 지점에서 띄운 크로스를 키뇨네스가 박스 안에서 헤더로 연결했다. 공은 바운드 되어 골문 왼쪽 방향으로 날아갔다. 김승규가 몸을 날려 공을 잡았다.

홍명보 감독은 하이드레이션 브레이크를 맞아 손가락을 써가며 선수들에게 '열혈 지시'했다. 작전 지시는 적중했다. '2쿼터'부터 이강인이 3선까지 내려오는 횟수가 늘었다. 전반 20분까지 강하게 전방 압박한 멕시코가 지친 타이밍에 이강인이 빌드업 과정에 적극적으로 관여하며 멕시코 선수들을 끌고 다녔다. 멕시코 홈팬은 늘어지는 경기 양상에 계속해서 야유를 퍼부었다. 하지만 이강인은 공을 빼앗길 줄 몰랐다. 그렇게 자연스레 주도권이 한국 쪽으로 넘어왔다.

한국은 후방에서 빌드업을 하며 기회를 엿봤다. 전반 41분 설영우가 상대 박스 안 좌측에서 황인범이 찔러준 패스를 잡아 왼발슛을 시도했지만, 골대를 벗어났다. 43분 이강인의 오른발 중거리 슈팅이 수비벽에 막혔다. 45분, 골문 앞을 향한 이한범의 크로스를 받기 위해 이재성이 몸을 날렸지만 아쉽게 공이 발에 닿지 않았다. 멕시코는 당황한 기색이 역력했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 선수들과 대화 나누는 홍명보 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 김승규와 이기혁이 공을 잡으려다 부딪히며 로모에게 선제골을 내주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

아기레 감독은 계속해서 항의를 하다 주심으로부터 제지를 받았다. 전반은 득점없이 끝났다. 한국이 흐름을 가져왔다.

후반 초반, 다시 멕시코가 기세를 높여 몰아쳤다. 가야르도와 히메네스가 연속해서 골문을 두드렸다. 수세에 몰린 한국은 후반 5분 허무하게 선제골을 헌납했다. 상대가 좌측에서 올린 크로스가 한국 박스 안 가운데 지점으로 높이 날아왔다. 김승규가 공을 캐칭하기 위해 골문을 비우고 달려나왔다. 하지만 공 근처에 서있던 이기혁과 사인 미스로 공을 놓치고 말았다. 이를 로모가 빈 골을 향한 슛으로 득점했다.

예상 밖 실점으로 한국의 교체 시계는 빨라질 수밖에 없었다. 후반 12분 손흥민 이재성이 빠지고 오현규(베식타시) 황희찬(울버햄튼)이 투입됐다. 손흥민은 두 경기 연속 해결사 면모를 보이지 못한 채 57분만에 벤치로 물러났다. 13분 황인범의 슛은 상대 수비 벽에 막혔다. 백승호가 흘러나온 공을 따내기 위해 태클을 하다 경고를 받았다.

멕시코가 한 골 앞선 상황에서 후반 하이드레이션 브레이크가 가동됐다. 홍 감독은 김민재 황인범 등에게 '폭풍 지시'를 했다. 하지만 전반과 달리 한 번 넘어간 흐름을 되찾아오지 못했다. 후반 26분 설영우 김문환이 빠지고 양현준 엄지성이 투입됐다. 공격적인 윙백의 투입으로 측면 공격을 활용하겠다는 복안이었다. 멕시코는 루이스 로모와 브라이언 구티에레스를 빼고 오베드 바르가스, 오벨린 피네다를 투입하며 중원에 에너지를 불어넣었다.

후반 30분 멕시코 공격 상황, 후방에서 문전을 향한 침투 패스가 히메네스에게 배달됐다. 순식간에 골키퍼와 일대일 상황을 맞이한 히메네스의 슛을 김승규가 선방했다. 홍명보호는 후반 32분 백승호를 빼고 조규성을 투입하며 추격의 고삐를 쥐었다. 33분, 이강인의 중거리 슛은 골대를 벗어났다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성이 자신의 슛팅이 상대 골키퍼의 선방에 막히자 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

멕시코는 후반 35분 라울 히메네스와 알바라도를 빼고 산티아고 히메네스, 이스라엘 레예스를 투입했다. 후반 39분 키뇨네스가 물러나고 세사르 우에르타가 투입됐다. 후반 40분 낮게 깔리는 바르가스의 슛을 김승규가 다시 쳐냈다. 한국은 포기하지 않았다. 후반 42분, 엄지성이 상대 진영 좌측에서 문전을 향해 오른발 크로스를 시도했다. 공이 골문 앞 조규성의 머리 앞에 정확히 배달됐다. 조규성은 노마크 상황에서 헤더를 시도했는데, 상대 골키퍼 다리에 맞고 흘러나왔다. 이를 다시 양현준이 발로 밀어넣으려고 했지만 빗맞으며 다시 막혔다. 이날 최고의 찬스가 허무하게 날아갔다.

한국이 계속 몰아쳤다. 후반 추가시간 3분 코너킥 상황에서 이한범의 헤더가 골문을 벗어났다. 후반 추가시간 4분 크로스 상황에서 조규성의 헤더가 수비 몸에 맞고 엔드라인을 벗어났다. 그대로 주심은 종료 휘슬을 불었다. 한국이 2차전 무승 징크스를 끊지 못하고 0대1로 패했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com