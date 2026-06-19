트와이스 사나, '하의 실종' 논란에 속상 "거울 못 보고 무대 나가"

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 트와이스 멤버 사나가 최근 화제를 모은 의상과 관련해 솔직한 심경을 전했다.

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사나는 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 행사 당시 착장에 대한 이야기를 직접 꺼내며 아쉬운 마음을 드러냈다.

앞서 트와이스는 지난 18일 서울 종로구에서 열린 한 패션 브랜드 포토 행사에 참석했다. 이날 사나는 플라워 패턴이 돋보이는 화이트 미니 원피스를 입고 등장해 시선을 사로잡았다. 특히 몸에 밀착되는 실루엣과 과감한 디자인이 눈길을 끌며 온라인상에서 큰 화제를 모았다. 일부에서는 의상을 두고 다양한 반응과 의견이 쏟아지기도 했다.

논란이 이어지자 사나는 팬들에게 당시 상황을 설명했다. 사나는 "피팅 때는 가운데 부분이 벌어지지 않도록 착용했는데 행사장에 들어가기 전 정신이 없어 거울을 확인하지 못했다"고 밝혔다. 이어 "사진이 찍히고 있는 상태를 대기실에 들어와서야 알게 됐다"며 "원래 피팅했던 모습대로 나오지 못해 아쉬웠는데 여러 이야기가 나오면서 더 속상한 마음이 들었다"고 털어놨다. 또 "아닌가 싶기도 하고 잘 모르겠다"며 복잡한 심경을 솔직하게 전해 팬들의 위로를 받았다.

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한편 트와이스는 최근 유럽 투어를 성공적으로 마무리하며 글로벌 인기를 입증했다. 지난 4일(현지시간) 영국 런던 O2 아레나 공연을 끝으로 총 8개 도시, 11회 규모의 유럽 투어를 성황리에 마쳤다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com