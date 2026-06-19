[멕시코전 현장인터뷰]"강인아, 염색 마음에 안든다" 한국 '진땀승' 아기레 감독 경기 中 '조크'…"한국은 매우 강한 상대였다"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 아기레 감독과 인사 나누는 홍명보 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 축구대표팀이 멕시코에 0-1 패배했다. 경기 종료 후 동료들 위로하는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호를 꺾고 월드컵 32강 조기 진출에 성공한 하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독이 승리에 대한 만족감을 표했다.

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멕시코는 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모(과달라하라)의 행운의 골로 1대0 승리했다. 한국 수문장 김승규(FC도쿄)가 공중볼 캐칭 상황에서 잡았다 놓친 공을 빈 골문 안으로 밀어넣었다. 1차전 남아프리카공화국(남아공)전에서 2대0 승리한 멕시코는 2전 전승 승점 6으로 최종전 결과와 상관없이 조 1위로 32강 티켓을 거머쥐었다. 반면 1차전에서 체코를 2대1로 꺾은 한국은 1승 1패 승점 3으로 2위에 머무르며 32강 티켓 조기 확보에 실패했다. 3위권인 체코, 남아공(이상 승점 1)과 승점 2점이 나는 상태로 25일 남아공과 3차전 최종전을 치르게 됐다.

아기레 감독은 "전체적으로 만족한다. 남아공과 경기를 했을 때 긴장을 했지만, 한국전에선 수동적이진 않았다. 침착하게 플레이를 했다. 득점을 할 때까지 침착했다. 멋진 경기를 잘 펼친 것 같다"라고 소감을 말했다. 이어 "굉장히 전술적인 경기였다고 생각한다. 팬분들에게 좋은 경기를 보여준 것 같다"며 "팬이 크게 응원해줘서 감사하다고 말씀드리고 싶다. 도착할 때부터 팬들이 따뜻하게 환대를 해줬다. 그게 도움이 되었다"라고 소감을 말했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에 0-1 패배한 축구대표팀 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

아기레 감독이 뽑은 승인은 '인내'였다. "한국은 전술적으로 우리를 무력화시킨 매우 강한 상대였다. 실수가 거의 없는 경기였고, 한 번이라도 실수하는 팀이 패했다"라고 했다. 멕시코가 공을 가지고 전진하는 데 어려움을 겪었다고 했다.

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아기레 감독은 마요르카 사령탑 시절 제자였던 대한민국 플레이메이커 이강인(파리생제르맹)과 경기 중 여러차례 대화를 나누는 모습이 포착됐다. 그는 "이강인이 자랑스럽다. 이강인은 (마요르카에서)우리 집에 묵은 적이 있는데, '오지 마라, 걷어차 버린다'라고 한 적이 있다"며 "(오늘)머리를 염색했는데, 마음에 안든다라는 식으로 농담을 했다"라며 웃었다.

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한국은 불안감 속에 25일 남아공전을 치른다. 남아공을 상대해본 아기레 감독은 "두 팀 모두 조 2위로 나갈 수 있다. 한국은 장점이 있다. (3위권과)점수 차이가 난다"라고 했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com