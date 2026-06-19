이렇게 잘하고 떨어질 수 있다! 남아공에 지고, 체코가 멕시코 잡으면 최하위 탈락...남아공에 지지 않아야 32강행

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 손흥민이 아쉬운 모습으로 그라운드로 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기 종료 후 손을 맞잡는 손흥민과 김승규의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]멕시코전 패배가 남긴 후유증이 크다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 1승1패로 조 2위를 지키는데 만족해야 했다. 1위는 2승의 멕시코다.

이날 경기에서 승리했더라면 32강행을 확정지을 수 있었다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 두 팀은 1무1패를 기록했다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있었다.

하지만 실수 한번에 무너졌다. 시종 홈팀 멕시코를 괴롭혔지만, 후반 5분 김승규의 어이없는 플레이로 고개를 숙였다. 이기혁과 충돌하며 흐른 볼이 공교롭게도 루이스 로모(과달라하라)에 향했다. 로모가 밀어넣으며 이날 유일한 골이 나왔다. 한국은 월드컵서 멕시코를 만나 3번 모두 패하며, 멕시코 징크스도 깨지 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성이 자신의 슛팅이 상대 골키퍼의 선방에 막히자 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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마지막 한 판이 남았다. 한국은 25일 남아공과 최종전을 치른다. 남아공을 잡으면 조2위로 32강에 오르게 된다. 이 경우 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 29일 미국 LA에서 붙는다. 비길 경우에도, 체코가 멕시코와의 최종전에서 승리하더라도, 승자승에 앞서 2위를 지키게 된다.

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문제는 패할 경우다. 한국이 패하고, 체코가 비기거나 패하면 조 3위가 된다. 한국이 패하고, 체코가 승리할 경우에는 최하위가 될 수 있다. 멕시코는 조1위를 확정한만큼, 체코전을 로테이션으로 돌릴 가능성이 높다. 벼랑 끝 체코가 동기부여에서 앞선다. 자력으로 올라가려면 남아공에 최소 지지 말아야 한다. 남아공도 32강 가능성이 남아 있는만큼, 치열한 승부가 예상된다. 여러모로 멕시코에 지지 말았어야 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com