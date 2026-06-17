빽가, 데이트 비용 안 내는 연상 여친과 차 안에서 난투극 급 말싸움→결별 엔딩

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[스포츠조선 정안지 기자]코요태 빽가가 "오늘도 한 푼도 안 쓰더라"며 친구에게 보낸 문자를 전 여자친구에게 들켰던 아찔한 연애담을 공개했다.

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17일 MBN 측은 "빽가 '안 믿으시겠지만 저런 여자 둘 다 만나봤습니다'…억만장자 호감녀 vs 빚더미 찐사랑녀"라는 제목의 '속풀이쇼동치미' 예고편을 공개했다.

영상 속 빽가는 "100% 사랑하지만 무일푼이고 빚까지 있는 사람과 50% 정도 호감이 있지만 자산가인 사람 중 누구를 선택하겠냐"는 질문에 "100%"라고 답하며 사랑을 선택했다. 그는 "안 믿으시겠지만 저런 여자 둘 다 만나봤다"라며 "100% 사랑하는데 무일푼 여자를 선택한 건 그 분과 조금 더 오래 만났다"라면서도 결국 결별하게 된 사연을 털어놨다.

빽가는 "근데 무일푼인 사람 만날 때 주변에서 말렸다"라면서 "내가 '이 여자 너무 좋은데 돈을 안 쓴다'라며 고민 상담을 했다. 하루 종일 한 푼도 안 쓰더라"고 회상했다.

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그러던 어느 날 예상치 못한 사건이 벌어졌다. 빽가는 "술을 한잔 마신 뒤 집에 가는 차 안에서 친구한테 '오늘도 한 푼도 안 쓰더라'며 메시지를 보냈다"며 "근데 그 분이 메시지를 봤다"라고 털어놨다. 당시 여자친구는 곧바로 "내가 돈을 안 쓰냐"라고 물었고, 빽가는 "안 쓰지 않냐"라고 답했다고.

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빽가는 "그 분이 연상이었는데 '내가 돈 쓰면 네가 자존심 상할까봐 그랬다'고 하더라"면서 "말도 안 되길래 '그런게 어디있냐'라면서 그동안 쌓였던 울분울 폭발했다"라고 밝혔다.

특히 빽가는 "그때 갑자기 그 분이 '얘'라고 하더라. 싸우면 '야' 라고 해야하는데 나이가 좀 많으니까 '얘'라고 하더라"면서 "'얘라고 하지 말고 야 라고 해'라는 말을 반복하다가 결국 헤어졌다"라면서 이별 엔딩의 사연으로 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com