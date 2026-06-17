28기 경수도 재혼한다…미모의 ♥여친과 웨딩화보 공개 "부케 받은 이유 있네"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 경수도 재혼 소식을 알렸다.

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경수는 17일 자신의 계정에 아무런 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 경수와 여자친구의 웨딩 화보가 담겼다. 경수는 여자친구와 나란히 서 환하게 미소 짓고 있는 모습. 최근 옥순, 영호의 결혼식에서 부케를 받은 경수는 28기 네 번째 결혼식의 주인공이 됐다.

경수가 알린 재혼 소식에 28기 순자는 "우와 사진 너무 예뻐요. 항상 행복만 하시길♥♥♥"이라고, 28기 영자도 "오빠!! 정말 축하해요"라고 축하를 보냈다. '나솔사계'에 출연했던 미스터킴 역시 "우와아..형님 진정 성공하셨군요. 형수님의 아리따움에 고개가 절로 숙여집니다"라고 감탄했다.

한편, 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연했다. 1978년생인 경수는 한국인 최초로 유럽에 진출한 골키퍼 출신으로, 현재는 스포츠 영상 관련 스타트업 대표로 재직 중이다.

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wjlee@sportschosun.com