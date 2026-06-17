'43억 횡령 논란' 황정음 "명품백 안 산다"..샤넬백 손절한 이유

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 명품백 대신 에코백을 애용하게 된 이유를 솔직하게 밝혔다.

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17일 황정음의 유튜브 채널에는 '애들 케어 축복이 끝이 없는 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황정음은 촬영 스태프들을 집으로 초대해 소소한 일상을 공개했다. 그는 정리된 집안 곳곳을 공개하며 "2층 가보면 좀 놀랄 텐데"라고 말했다.

이어 에코백으로 가득 찬 공간을 공개한 황정음은 "요즘은 명품백을 아예 안 산다. 에코백이 너무 편하다"며 "샤넬백은 무겁지 않나. 이 가방들은 1~2만 원, 비싸도 10만 원 정도인데 정말 가볍다"고 말했다.

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그러면서 "나이가 들수록 몸이 힘들어지다 보니 가볍고 편한 게 최고더라. 이제는 보여주기 위한 것보다 실용적인 것들을 찾게 된다"고 덧붙였다.

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특히 황정음은 사용하지 않는 가방들을 스태프들에게 나눠주며 통 큰 면모를 드러냈다. 그는 "선물로 주려고 미리 사두는 편"이라며 "세일할 때 사두면 할인도 받고, 필요할 때 바로 꺼내 줄 수 있어 시간도 절약된다"고 설명했다.

한편 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다.

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jyn2011@sportschosun.com