20기 정숙, '나솔' 출연 한 달만 '연봉 1억' 대기업 퇴사 "루머에 동료들도 등 돌려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 20기 정숙이 '나는 솔로' 출연 한 달 만에 대기업을 퇴사한 이유를 밝혔다.

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16일 유튜브 채널 '에나분식'에서는 '나는 솔로 뽀뽀녀 루머의 진실!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'나는 솔로' 뽀뽀녀로 유명한 정숙은 현재 대기업을 퇴사하고 인플루언서로 활약 중이다. 정숙은 고민에 대해 "뽀뽀녀라는 이미지가 생기면서 안 좋은 시선들이나 인식이 생겨서 안 좋은 소문이나 루머가 많이 생겨서 이 자리에서 해명도 하고싶고 이미지도 세탁하고 싶다"고 밝혔다.

정숙은 "제가 회사를 떠밀리듯이 퇴사했는데 왜 퇴사했냐면 직장인 커뮤니티에서 제가 회사 다닐 때 녹음기를 들고 다니면서 사람들 말을 다 녹음해서 문제제기하고 성희롱을 신고하고 다닌다더라. 근데 녹음기 반입이 안 된다. 보안이 철저한 회사라도 들어가자마자 카메라, 녹음이 다 막힌다. 근데 자기들도 안 되는 거 뻔히 알면서 그런 말을 남긴 것"이라며 억울해했다.

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정숙은 "왠지 제가 아는 사람이 썼을 거 같다. 같은 팀이나 옆팀 사람이 썼을 거 같다"며 눈물을 보였다. 정숙은 "사람들은 잘 모를 수도 있는데 약간 우울증처럼 걸려서 내 생활이 현실과 분리되는 느낌"이라며 "그때부터 동료들도 저랑 안 친한 척 하시더라. 그때 사회가 많이 무서웠다"고 털어놨다.

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'나솔' 출연 후 한 달밖에 회사를 못 다녔다는 정숙은 "회사 생활이 불가능했다. 그만두고 내 일 해봐야겠다 생각해서 그만뒀다. 그만두고서도 회사를 잘렸다고 소문이 났다"고 토로했다.

악플에도 직접 대응했다는 정숙은 "변호사님 통해서 고소 2차로 진행했다. '술집 여자 같다', '성괴(성형괴물)' 이런 악플은 당연한 거고"라고 덤덤하게 털어놔 안타까움을 안겼다.

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한편, 20기 정숙은 지난 3월 유튜브 채널 '지상렬 KCM의 대리만족'에 출연해 대기업 직장인과 현재 삶에 대해 비교한 바 있다. 퇴사 전 과장이었다는 정숙은 "성과급이랑 다 영끌해서 (연봉을) 1억 정도 받았다"며 "퇴사 후 버는 돈은 한 달에 중형차 한 대 정도"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com