'김송♥' 강원래, “재수 없게 그런 말 마라” 황당 저격에 결국.."맞아요 미안해요" 누리꾼도 분노 폭발

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 클론의 강원래가 휠체어를 바라보는 사회적 인식에 대한 안타까움을 드러냈다.

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강원래는 지난 16일 개인 계정을 통해 지인과 나눈 대화를 공개하며 재활 치료와 휠체어 사용에 대한 생각을 전했다.

공개된 글에 따르면 강원래는 최근 한쪽 다리를 심하게 다쳐 목발을 짚고 나타난 지인을 만났다. 그는 불편하게 걷는 모습을 본 뒤 "형 정도면 목발로 걷는 건 힘들 텐데"라고 걱정을 전했다.

이에 지인은 "그래도 조금이라도 걸어야 운동도 되고 빨리 낫지 않을까"라고 답했고, 강원래는 재활 관점에서 자신의 의견을 설명했다.

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강원래는 "선진국 재활은 형 정도 상태면 당분간 휠체어를 타게 하고, 운동은 다리나 몸에 무리가 가지 않게 수영장에서 걷는 연습을 하곤 한다"며 "당분간 휠체어를 타는 게 몸 전체에 무리가 덜 갈 수 있다"고 조언했다고 밝혔다.

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하지만 옆에 있던 다른 사람이 "재수 없게 그런 말 하지 마. 그러다 평생 휠체어 타게 되면?"이라고 말했고, 강원래는 "맞아요, 미안해요"라고 답했다고 전했다.

해당 게시글을 본 누리꾼들은 "너무 무례하다", "우리 사회는 장애나 보조기구(휠체어)를 얼마나 부정적으로 바라보고 있는가? 라는 씁쓸한 마음입니다" 등의 반응을 보였다.

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한편 강원래는 지난 2000년 오토바이 사고로 하반신 마비 판정을 받았다. 이후 2003년 가수 김송과 결혼했으며, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com