혜리, '뱃살 논란'에 뿔났다…"왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지"

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸스데이 출신 배우 혜리가 팬미팅 의상으로 불거진 '뱃살 착시' 논란에 솔직한 심경을 밝혔다.

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혜리는 16일 팬 소통 플랫폼을 통해 "사실 나는 내가 좋지만 보는 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수 있으니"라며 "(근데 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠지만) 그래도 혜루미(팬덤)가 원한다면 애써볼게! 운동도 하고 건강하게"라고 털어놨다.

앞서 혜리는 지난 13일 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 열린 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL'을 통해 아시아 팬미팅 투어의 포문을 열었다. 다양한 토크와 무대를 선보이며 팬들과 특별한 시간을 보낸 가운데, 공연 당시 착용한 의상이 예상치 못한 관심을 받았다.

공개된 사진 속 혜리는 몸에 밀착되는 슬리브리스 원피스를 입고 무대에 올랐다. 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 의상의 소재와 주름, 조명 각도 등이 겹치며 복부 라인이 실제보다 도드라져 보인다는 반응이 나왔고, 이를 두고 '뱃살 논란'이 확산됐다.

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그러나 팬들은 "의상과 촬영 각도 때문에 생긴 착시일 뿐"이라며 옹호에 나섰고, 실제로 같은 날 다른 무대 의상에서는 군살 없는 허리 라인과 늘씬한 몸매가 그대로 드러나 눈길을 끌었다.

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논란 이후 혜리는 자신의 SNS에 "Night Version"이라는 글과 함께 팬미팅 비하인드 사진을 공개했다. 사진 속 혜리는 블랙 레더 스타일의 크롭 의상과 핫팬츠를 매치한 채 시크한 매력을 발산했다. 특히 허리와 복부 라인이 드러나는 과감한 스타일링에도 탄탄한 몸매를 자랑하며 이른바 '뱃살 논란'을 정면 돌파하는 모습을 보였다.

팬들 역시 "전혀 살찐 것처럼 보이지 않는다", "건강한 모습이 더 보기 좋다", "착시 하나로 너무 과한 반응이었다" 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

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한편 서울 공연을 성공적으로 마친 혜리는 마카오, 호찌민, 홍콩, 타이베이 등 아시아 주요 도시를 순회하며 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com