허경환x뮤지, 양상국 '태도논란'에 씁쓸 "열심히 한 게 비호감 돼, 방송인 숙명"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 허경환이 양상국 근황을 전했다.

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16일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 "시즌3 첫날부터 폭주. 다음 게스트는 누구? | 알딸참 시즌3 EP.1"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 새 시즌의 시작과 함께 다시 뭉친 허경환, 뮤지, 안재현은 한층 편안해진 분위기 속에서 지난 시즌을 돌아보며 이야기를 나눴다.

이날 세 사람은 "여태 가장 조회수 많이 나온 게 몇 편이냐"라는 질문을 던졌고, 제작진은 양상국이 출연했던 회차라고 답했다. 이에 허경환은 "상국이가 그때 시원하게 달려주고 갔다"라며고마움을 전했다.

그러던 중 뮤지는 조심스럽게 "상국이 괜찮냐"라고 물으며 최근 불거졌던 '태도 논란' 이후의 근황을 언급했다. 이에 허경환은 "상국이 회개 활동 하고 있다"라며 "그때까지만 해도 뭐 브레이크 없는 전차처럼 달리다가…"라고 덧붙이며 안타까운 마음을 드러냈다.

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이를 들은 뮤지는 자신의 신인 시절 경험을 떠올리며 공감했다. 그는 "방송 시작할 때 조용필 선배님 모창 했다가 그걸 좋아해 주셔서 방송 나갈 때마다 제작진 측에서 해달라고 했다. 근데 모양새가 누가 해주세요 해서 하는 게 아니라 내가 갑자기 하는 모양새가 된 거다. 그래도 시키는 대로 했는데 팬분들이 '시키지도 않는데 왜 하냐'라고 하더라"라고 회상했다.

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이어 그는 "나는 나름대로 반응이 있으니 열심히 한 건데 그게 비호감 아닌 비호감이 되는 경우가 있더라. 이걸 겪어봐야 조심하게 된다"라며 조심스레 자신의 경험을 공유했다. 이를 들은 허경환 역시 "맞다. 이게 우리의 숙명"이라고 고개를 끄덕였다.

한편 최근 양상국은 '김해 왕세자' 캐릭터로 또 한번의 전성기를 맞이하며 큰 사랑을 받았다. 하지만 예측 불가한 입담으로 태도 논란에 휩싸였다. 그는 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에 출연해 선배 유재석에게 "혼낸다"고 말하거나 "경상도 남자는 여자를 집에 데려다주지 않는다"는 발언을 이어가며 무례하다는 지적을 받았으며, tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르거나 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않는 모습 등 흐름을 끊는 과한 리액션과 억지 설정으로 시청자 피로감을 키웠다는 반응이 나오며 논란이 커졌다. 이에 양상국은 "불편을 드려 죄송하다"고 공개 사과했다.