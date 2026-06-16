고소영, 학창시절 민낯 어땠길래.."화장했다고 오해 받아 매일 불려가"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고소영이 음영이 진 이목구비 탓에 오해를 받은 일화를 공개했다.

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16일 유튜브 채널 '고소영'에는 '고소영이 35년 만에 긴머리 싹둑 자른 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 35년째 긴 머리를 유지했다면서 "나름 커트를 해봤는데 예쁜 단발은 못 해본 것 같다"라고 말했다. 이어 단발 변신을 위해 헤어 컨설팅을 받았다.

전문가는 먼저 고소영의 얼굴 특징에 대해 설명하기 시작했다. 특히 "이목구비 선이 굉장히 진하고 얼굴 안에 음영이 많다. 눈두덩이, 눈 아래에도 음영이 져있다. 섀도우가 발린 느낌의 눈이다. 메이크업을 안 해도 스모키 한 효과를 줘서, 섹시한 이미지가 난다"라고 분석해 눈길을 끌었다.

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그러자 고소영이 과거 자신의 민낯을 언급한 영상이 잠시 공개됐다. 고소영은 "눈에 어떤 섀도우도 안 한 거냐"라는 제작진의 질문에 "아무것도 안 한 거다. 학교 다닐 때 화장했다는 오해를 받아 매일 불려갔다"라고 말했다. 학창시절 사진도 공개됐는데, 또렷한 이목구비와 깊은 음영으로 감탄을 자아냈다.

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고소영은 컨설팅을 받고 중단발로 변신하기로 마음먹었고 다음날 과감하게 머리를 달랐다. 제작진은 "진짜 젊어 보인다"라고 놀랐고 고소영도 "머리를 자르면 어려 보이는 것 같다"라며 만족해했다.

한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com