Advertisement
광고 닫기

고아성, 망한 재테크에 한숨 "50만 원짜리 술, 다 마셨는데 4천만 원 됐다"

입력

고아성, 망한 재테크에 한숨 "50만 원짜리 술, 다 마셨는데 4천만 원 됐다"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고아성이 실패한 재테크를 고백했다.

14일 유튜브 콘텐츠 '도시여자대피소'에서는 '여성이 혼자 살아가기 위해 필요한 돈은 얼마? 버지니아 울프의 100년 묵은 질문에 대한 네 여성의 답변'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날의 주제는 돈과 재테크. 재테크를 한번도 해본 적이 없다는 고아성은 "천추의 한이 된 망한 재테크가 있다. 재테크라 하긴 뭐한데 제가 어디서 듣기론 10년 전 쯤에 일본에 가면 히비키라는 위스키를 사라더라"라며 "구하기 힘든데 공교롭게도 있었다. 그때 50만 원 정도였는데 무조건 사라 해서 샀다. 그걸 갖고 있어야 했는데 마신 거다"라고 밝혔다.

고아성, 망한 재테크에 한숨 "50만 원짜리 술, 다 마셨는데 4천만 원 됐다"

김초희 감독은 "사자마자 마셨냐"고 물었고 고아성은 "한국 와서 너무 궁금하니까 (병을) 땄다. 따고 먹다가 너무 맛있으니까 사람들이랑 같이 먹었는데 그게 가격이 4천만 원이 된 거다. 그걸 안 먹었으면 나한테 4천만 원이 있는 거다. 너무 슬프지 않냐"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

김민경 편집자는 "그래서 난 이렇게 될까 봐 그 어떤 것도 안 한다. 인생에 이런 일이 생기면 난 회복할 수가 없다"고 밝혔고 고아성은 "4천만 원짜리 먹었다. 내년이면 '5천만 원짜리 먹었다' 이렇게 된다"고 해맑게 말했다.

이에 김민경 편집자는 "이렇게 산뜻하게 회복할 수가 없다"고 밝혔고 김초희 감독은 "이런 분들은 안 하는 게 맞다. 부자 되려다가 환자가 된다"고 명언을 날렸다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement