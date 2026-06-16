이정후 덕분에 살았다! → 미친 수비에 대감격. 이정후도 화답 "정말 도움이 되고 싶었다"

San Francisco Giants pitcher Logan Webb reacts after the catch made by right fielder Jung Hoo Lee during the eighth inning of a baseball game against the Chicago Cubs, Sunday, June 14, 2026, in San Francisco (AP Photo/Scott Marshall)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 14: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants breaks his bat hitting a single against the Chicago Cubs in the bottom of the fifth inning at Oracle Park on June 14, 2026 in San Francisco, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 에이스 로건 웹이 이정후의 수비를 극찬했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 16일(한국시각) '이정후의 환상적인 수비 덕분에 로건 웹이 2경기 연속 8이닝을 소화했다'고 보도했다.

웹은 15일 열린 시카고 컵스전 4-1로 앞선 8회초 커다란 위기를 맞이했다. 2사 2루에서 마이클 부시에게 큼지막한 타구를 맞았다. 우익수 이정후가 펜스와 충돌하는 위험을 감수하며 타구를 낚아챘다. 웹은 8이닝 1실점(비자책) 호투했다. 샌프란시스코는 5대1로 승리했다.

MLB닷컴은 '웹은 이미 105구를 던진 상태였다. 실책으로 실점한 직후였다. 부시가 웹의 공을 받아쳐 우측 펜스 근처까지 날아가는 장타를 날리면서 위기를 맞았다. 그러나 이정후가 타구를 쫓아가 담장에 부딪히면서 놀라운 수비로 막아냈다'고 묘사했다.

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토니 비텔로 샌프란시스코 감독은 "어쨌든 웹의 투구는 훌륭했다. 이정후가 그 투구에 마침표를 찍었다"고 칭찬했다.

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MLB닷컴은 '웹은 감격에 겨워 두 팔을 번쩍 들었다. 관중들은 이정후!를 외치며 환호했다'고 설명했다.

웹은 "이정후가 그 공을 잡아줘서 정말 다행이다. 나는 항상 마운드에 남고 싶은데 무사히 내려올 수 있어서 기쁘다"고 고마워했다.

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이정후는 "웹이 이닝을 꼭 마무리하고 싶어 한다는 걸 알았다. 정말 도움이 되고 싶었다. 그래서 그 공을 잡아냈다"고 돌아봤다.

Jun 14, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) runs to the dugout after scoring a run against the Chicago Cubs during the fifth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

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이정후는 타석에서도 4타수 2안타 불방망이를 휘둘러 팀 승리에 힘을 보탰다.

이정후는 64경기 261타석 타율 3할3푼1리 OPS(출루율+장타율) 0.809를 기록했다.

웹은 12경기 75⅓이닝 4승 4패 평균자책점 3.46을 기록했다.

샌프란시스코는 29승 43패로 포스트시즌과 꽤 멀어진 상태다. 와일드카드 진출권인 3등과 승차 8.5경기다. 내셔널리그 승률 뒤에서 2등이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com