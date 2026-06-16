김민하, 얼마나 뺐으면 발가락까지 앙상..9kg 감량 후 포착된 충격적인 슬림 몸매

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김민하가 차기작 준비를 위해 체중을 감량한 뒤 한층 더 슬림해진 근황을 공개하며 화제를 모으고 있다.

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김민하는 지난 15일 개인 계정을 통해 여러 장의 일상 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 그는 노란색 민소매 상의와 보랏빛 짧은 치마를 매치한 스타일로 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.

특히 최근 약 9kg을 감량한 것으로 알려진 만큼 이전보다 한층 더 마른 체형이 눈길을 끈다. 가녀린 어깨 라인과 함께 팔에는 혈관이 도드라지며 더욱 말라 보이는 분위기를 자아냈고, 전체적으로 군살 없는 실루엣이 시선을 사로잡았다.

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또한 신발을 벗은 사진에서는 발등과 발가락까지 더욱 도드라져 보일 정도로 슬림해진 모습이 포착돼 팬들의 관심이 이어졌다.

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김민하의 체중 감량은 차기작을 위한 준비 과정으로 알려졌다. 그는 넷플릭스 오리지널 영화 '우리 태양을 흔들자'에서 병마와 싸우는 인물을 맡아 캐릭터 몰입도를 높이기 위해 체중 변화를 감행한 것으로 전해졌다.

한편 김민하는 넷플릭스 영화 '별짓' 촬영을 비롯해 공개를 앞둔 시리즈 '꿀알바', 디즈니+ '나미야 잡화점의 기적' 등 다양한 작품을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com