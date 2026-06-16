[오피셜] 강원, '갈라타사라이 출신 크랙' 제시 영입! 측면에 파괴력 더했다

사진=강원

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 여름 이적시장 첫 영입으로 유럽 무대를 누빈 나이지리아 윙어 제시 세키디카를 품에 안았다.

Advertisement

강원은 16일 나이지리아 출신 공격수 제시 세키디카(등록명 제시)를 영입했다고 밝혔다. 등번호 70번을 달고 강원FC의 새로운 공격 옵션으로 나선다. 제시는 일대일 돌파에 능한 크랙형 측면 공격수다. 강원은 제시의 합류로 측면 공격에 새로운 옵션을 장착했다.

제시는 포르투갈 명문 벤피카 유스팀에서 성장했다. 2018~2019시즌 튀르키예 2부리그 에스키셰히르스포르에서 29경기 14골을 터뜨리며 강한 인상을 남겼다. 활약을 바탕으로 튀르키예 명문 갈라타사라이에 입단했다.

제시는 2023년 아제르바이잔 사바흐 FK에 합류한 뒤 팀의 핵심 측면 자원으로 자리 잡았다. 2025~2026시즌에는 사바흐 FK의 구단 역사상 첫 리그 우승을 이끌었다. 컵대회 우승도 함께 차지하며 창단 첫 더블 달성에 힘을 보탰다. 제시는 사바흐 FK에서 공식전 107경기에 출전해 21골 10도움을 기록했다.

Advertisement

제시는 "선수로서 언제나 우승을 목표로 한다. 강원FC에서도 좋은 성과를 만들고 싶다"며 "팬 여러분의 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다. 하루빨리 경기장에서 만나고 싶다"고 각오를 전했다.

Advertisement

강원은 제시 영입 발표를 구단 공식 라이브 방송으로 진행했다. 김병지 대표이사는 메디컬 테스트 현장을 직접 찾아 제시를 맞이했다. 팬들은 방송을 통해 강원FC의 새로운 외국인 공격수를 가장 먼저 만났다. 제시는 팬들에게 인사를 전하며 새로운 도전을 시작했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com