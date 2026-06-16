'81세' 임현식, 벌써 유산 정리 중이었다 "기증할까 고민, 딸들도 찬성"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 임현식이 유산에 대한 고민을 털어놨다.

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15일 박원숙의 유튜브 채널에서는 '원숙에게 유산을 남기려는 임현식!?'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

임현식은 박원숙의 남해 카페를 찾았다. 인생 마무리에 대해 이야기하던 중 임현식은 "(유산을 정리하면서) 기증을 한번 해봐야겠다는 생각도 든다. 자식들한테도 그런 얘기했더니 그건 좋은 생각이라고 하더라"라고 밝혔다.

그러면서 임현식은 "그리고 이제 우리 박여사한테는 내가 뭐를 남겨야 될까"라고 박원숙에게 플러팅을 날렸다. 이에 박원숙은 "뭐라는 거야"라고 당황하며 "만약에 뭘 남겼다 해도 서류 쓰다가 나도 곧 갈 거니까 남기지 마"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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임현식은 "(박원숙은) 부잣집 딸 출신이고 자기가 하고 싶은 거 다하고 배우로서 완전히 내용도 갖춘 그런 사람이라 부족한 게 뭐가 있겠냐. 자신에 대한 관리도 철저하고 나한테 모자도 주고 한 거 보니까 나한테 말은 안 해도 애정이 있구나하는 걸 느끼는 걸로 가슴이 뛴다"고 밝혔다. 이에 박원숙은 "애정이다. 인정이고 애정"이라고 밝혔다.

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한편, 임현식은 이날 눈에 띄게 야윈 모습으로 걱정을 자아냈다. 이에 임현식은 "건강이 안 좋았다. 병원도 검사를 한 3개월 받고 어쩌고 저쩌고 하고 약 받아먹고 어쩌고 그래가지고 5~6개월 약 먹고 있다"고 건강 상태에 대해 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com