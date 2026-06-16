20기 정숙, 전남친 영호와 '뽀뽀신' 셀프 디스.."사람들 눈 썩게 만들어"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 20기 정숙이 화제를 모았던 '뽀뽀신'을 언급했다.

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16일 '이엔에이' 채널에는 '나는 솔로 뽀뽀녀 루머의 진실! #에나분식'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 진행자 한선화는 정숙에게 "뽀뽀는 제작진이 시켜서 한 거냐"라고 물었다. 정숙은 앞서 '나는 솔로' 20기 촬영 당시, 핑크빛을 그렸던 영호와 실제 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라는 수식어를 얻었다.

정숙은 "제가 하고 싶어서 한 거다. 당시 그분이 좋아서 한 거고 술도 조금 마셨다. 사실 편집될 줄 알았고, 카메라를 전혀 의식 못 했다"라고 말했다.

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이어 "사람들에게 불쾌감을 줬을 수도 있을 것 같다"라며 "후회하는 것까진 아닌데 사람들에게 미안한 건 있다. 뽀뽀한 건 실수였던 것 같다. 제가 그 장면을 봐도 예쁘지 않다. 왜 드라마 주인공들이 예쁘고 잘생겨야 하는지 알 것 같더라"라며 셀프 디스를 했다. 나아가 "사람들의 눈을 제가 썩게 만든 것 같다"라고 강조해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com